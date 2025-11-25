Rifirrafe entre Bolaños y Díaz por la condena al fiscal general: el PSOE intenta mantener un perfil institucional mientras Sumar anima a manifestarse en la calle

Entre líneas Mientras el ministro de Justicia intentaba mantener un perfil institucional de respeto a una resolución judicial, Yolanda Díaz ha animado varias veces a la ciudadanía a manifestarse en contra de esa sentencia. A salir a la calle. En el PP lo consideran inadmisible y han llegado a pedir la dimisión de la vicepresidenta.

En el Gobierno, la reacción al fallo del Tribunal Supremo sobre el fiscal general ha sido diversa. Durante una rueda de prensa del Consejo de Ministros, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, adoptó un tono institucional, pidiendo respeto y tiempo para conocer la sentencia. En contraste, la vicepresidenta Yolanda Díaz instó a la ciudadanía a manifestarse en contra del fallo, lo que provocó críticas del PP, que incluso pidió su dimisión. Díaz calificó la situación de "profundamente anómala" y destacó la falta de una sentencia definitiva. Aunque el PSOE también solicita rapidez, enfatiza la importancia de mantener la confianza en las instituciones. Mientras tanto, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, expresó respeto hacia las movilizaciones ciudadanas.

Que nadie en el Gobierno comparte el fallo del Tribunal Supremo sobre el fiscal general del Estado está claro, pero la puesta en escena es muy distinta. Este martes se ha vivido un pequeño rifirrafe en la rueda de prensa del Consejo de Ministros por la condena al fiscal general.

"Dejemos que la justicia haga su trabajo... demos tiempo", ha señalado Félix Bolaños. Pero frente a un Bolaños más institucional, que pedía esperar a "conocer la sentencia", estaba una Díaz más combativa, que no perdía ocasión de marcar su postura.

"Es profundamente anómalo. Yo quiero decir algo a este respecto", apuntaba Díaz. Porque hoy no importaba a quien fuera dirigida la pregunta. Y así, las discrepancias han sido más evidentes. "A día de hoy, quinto día, no tenemos una sentencia", ha protestado la líder de Sumar.

Así lo ha repetido en varias ocasiones, y aunque el PSOE también pide celeridad, advierte: "La discrepancia con el fallo no puede significar la desconfianza en las instituciones del Estado y mucho menos en la Justicia".

Es en lo que ha insistido el ministro de Justicia ante la insistencia de la vicepresidenta, quien ha pedido que "España debe movilizarse". Tal y como han hecho cientos de personas este fin de semana ante el Tribunal Supremo. Pero en el Gobierno son más prudentes. Así lo ha reiterado la portavoz Pilar Alegría, quien ha insistido en el "máximo respeto a esas movilizaciones".