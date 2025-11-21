Tellado llama "delincuente" a García Ortiz y señala a Sánchez como "responsable político" de la filtración: "Están en un grave problema"

¿Qué ha dicho? El secretario general del PP cree que el fiscal general del Estado no "actuó de motu propio", seguía "órdenes de alguien" y ha acabado siendo "un chivo expiatorio" tras la condena del Tribunal Supremo.

Miguel Tellado ha compartido su valoración del fallo emitido por el Tribunal Supremo este jueves sobre el fiscal general del Estado, al que ha condenado a dos años de inhabilitación y al pago de una multa a Alberto González Amador. Para el secretario general del PP, García Ortiz es un "delincuente" porque el Supremo "ha determinado que ha delinquido".

El 'popular' asegura que el Gobierno "no está respetando" ese fallo, algo que ve "lamentable". "España no merece ser portada de todos los medios internacionales porque el fiscal general del Estado es condenado por delinquir. Es una situación que o el propio fiscal o el presidente del Gobierno deberían haber ahorrado a nuestro país. Es un día triste para la democracia española", ha comentado Tellado en Al Rojo Vivo.

Tellado defiende que el Poder Judicial es "independiente" y ve "tremendamente graves" las afirmaciones sobre la actuación del Supremo durante el juicio. "Sánchez le pidió al fiscal que delinquiese para sacar ventaja y que usase los medios de la Fiscalía General del Estado en beneficio propio político y hoy se lo piden a Televisión Española, que ejercen como mercenarios al servicio de los intereses políticos de Pedro Sánchez. Este Gobierno tiene que dejar de contaminarlo todo", añade Tellado.

"Los jueces son independientes, ojalá el Gobierno respetase las actuaciones judiciales", traslada el secretario general del PP, que considera "una vergüenza" las palabras de Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, tras conocer el fallo del Supremo. Tellado lamenta que el fiscal borrase los datos de su teléfono e incide en la idea de que García Ortiz no "actuase de motu propio" a la hora de filtrar los datos de González Amador.

