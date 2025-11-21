El irónico giro que podría llevar a García Ortiz a recuperar su plaza en un Supremo que le ha inhabilitado

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a su llegada al Tribunal Supremo en la tercera jornada del juicio contra él

Álvaro García Ortiz enfrenta un futuro incierto tras ser condenado a dos años de inhabilitación por el Tribunal Supremo por revelar datos reservados sobre Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. A la espera de la publicación de la sentencia, el Gobierno ya busca su sustituto, aunque no comparte el fallo. García Ortiz podría regresar a su plaza en el Supremo, donde tendría que convivir con fiscales con los que ha tenido enfrentamientos. También podría recurrir al Tribunal Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Actualmente, se encuentra en la Fiscalía General, recibiendo apoyo y preparando la transición. María Ángeles Sánchez Conde asumirá el cargo de forma interina.

Álvaro García Ortiz se enfrenta a un futuro profesional incierto tras ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por revelación de datos reservados de Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El todavía fiscal general del Estado espera a la publicación de la sentencia del Supremo cuando desde el Gobierno ya hablan de buscar a su sustituto, si bien han asegurado que no comparten el fallo del Supremo.

A la espera de leer la letra pequeña de la sentencia, para la que previsiblemente habrá que esperar un tiempo hasta que sea publicada, García Ortiz podría volver a su plaza en el Tribunal Supremo, un Supremo que le ha condenado y le ha dejado sin el cargo de fiscal general del Estado. También tendría que convivir con fiscales como los que se encargaron de la causa del 'procés', con los que ha mantenido durísimos enfrentamientos.

Esta plaza le fue asignada cuando era número dos de su antecesora en el cargo, Dolores Delgado. No obstante, García Ortiz no llegó a ocupar esa plaza porque Delgado dimitió de su cargo en 2022, momento en el que el Gobierno le nombró fiscal general del Estado.

Este es uno de los escenarios que se abre para un García Ortiz que también podría optar por otras salidas profesionales, pero que puede recurrir ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales e incluso puede llegar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

García Ortiz, encerrado en la Fiscalía

Fuentes próximas al fiscal general del Estado trasladan a laSexta que Álvaro García Ortiz se encuentra encerrado en la sede de la Fiscalía General del Estado desde que conoció el fallo del Supremo este jueves, recibiendo a gente que le está dando su apoyo, reunido con su equipo y preparando la transición. El jueves estuvo hasta las 21:00 horas en la Fiscalía y se excusó para no ir al acto con la Casa Real para conmemorar los 50 años de la Monarquía porque consideraba que iba a ser el foco de atención.

Mientras tanto, el Gobierno ha decidido que la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, ocupe el cargo de fiscal general del Estado de forma interina hasta que elijan a la nueva persona que ostentará el cargo.

