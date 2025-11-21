Ahora

Fernando Berlín, sobre la condena al fiscal general: "No van a parar hasta ver a Pedro Sánchez esposado"

El analista advierte en Al Rojo Vivo que la imagen del fiscal general en el banquillo, frente a Vox y otros grupos de extrema derecha, es tan llamativa como reveladora del clima político actual.

Fernando Berlín, tras la condena al fiscal general: "Estamos ante una ola reaccionaria global contra la democracia, liderada por algunos sistemas judiciales"

En Al Rojo Vivo, Fernando Berlín ha analizado la condena al fiscal general del Estado y las reacciones que ha desatado, que han profundizado la división política y social.

Al detenerse en el papel de la extrema derecha, Berlín ha recordado las palabras de Santiago Abascal: "Ha dicho que Pedro Sánchez será el primer presidente que irá a la cárcel; lo repite desde el inicio de la legislatura". Y fue más alla: "Ya lo advertí en este mismo programa: no van a parar hasta que vean a Pedro Sánchez esposado".

Sobre el juicio, Berlín ha subrayado su singularidad: "Más allá de lo que podamos pensar sobre la composición de los jueces del Supremo, la fotografía es, como mínimo, llamativa. Hemos visto a todo un fiscal general del Estado sentado en el banquillo, y frente a él, al abogado del novio de Ayuso y a un conjunto de organizaciones y acusaciones que van desde Vox hasta Hazte Oír, pasando por Manos Limpias y otros grupos de extrema derecha".

Y ha rematado: "Hay una particularidad evidente. Si no queremos verla, es que estamos completamente ciegos".

