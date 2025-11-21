Ahora

Crítica

Berlín recurre a unas palabras de Aznar para explicar la decisión del Supremo contra el fiscal: "El que pudo hacer, ha hecho"

El periodista Fernando Berlín se muestra contundente contra la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. En el vídeo, podemos ver su reacción.

Fernando Berlín

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido condenado (eso sí, aún no se conoce la sentencia) por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de "datos reservados" y no de secretos.

La decisión es más que polémica, ya que muchos expertos y jueces abogan porque el fallo se haya tomado "sin ninguna prueba", algo totalmente "insólito". El Supremo culmina de este modo su inédito juicio contra el fiscal general con un fallo sin sentencia que indigna al Gobierno y envalentona al PP.

En esta opinión va el periodista Fernando Berlín, director de Radiocable.com, quien recuerda unas palabras del expresidente José María Aznar, cuando en 2023 Aznar, una vez Sánchez fue investido presidente del Gobierno, le calificó de "peligro para la democracia" y llamó a actuar: "El que pueda hacer, que haga, el que pueda aportar, que aporte, el que se pueda mover, que se mueva".

Así, cuando Antonio García Ferreras ha preguntado a Berlín por su opinión sobre la decisión del Supremo, el periodista ha sido claro: "Yo te lo sintetizo muy rápido: el que pudo hacer, ha hecho. Y lo complemento: todos los magistrados progresistas que se han expresado en las últimas horas hablan en términos parecidos. El magistrado emérito del Supremo Martín Pallín aseguró que esto era lo más parecido a un golpe de Estado, tipo Lula".

