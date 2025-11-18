Aitor Esteban, sobre Pedro Sánchez en la Comisión de Investigación del Senado: "Los toreó a todos, fue un circo mal preparado por el PP"

"¿Ustedes se creyeron a Pedro Sánchez en la Comisión de Investigación del Senado por el caso Koldo?", pregunta Gonzo a Aitor Esteban y Oriol Junqueras en este programa de Salvados.

"Supongo que dijo la verdad, y prefiero pensar que dijo la verdad", responde Oriol Junqueras (tras un no tan breve silencio) a Gonzo sobre si cree que Pedro Sánchez dijo la verdad o no en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Koldo. El director de Salvados le recuerda que, con esta afirmación, no está respondiendo a la pregunta que ha lanzado. "Explico mi preferencia. Prefiero pensar que dijo la verdad", insiste el presidente de ERC a pesar de la insistencia del periodista.

Su 'compañero' en esta entrevista a dos que ofrece el programa de laSexta, cuyo plató es un aula universitaria, es el presidente del PNV, Aitor Esteban, quien tampoco da una respuesta directa. "Yo lo que pienso es que aquello fue un circo que, por parte del PP, estuvo mal preparado y no se habían leído todos los papeles", explica el político vasco. Según él, no consiguieron que Pedro Sánchez se mojara. "El presidente es muy hábil hablando y entre las gafitas, que esto y lo otro, pues me parece que acabó toreando a todos", añade.

La máquina del fango

En esta comparecencia, Pedro Sánchez aseguró que las acusaciones contra miembros de su familia responden, simple y llanamente, a la "máquina del fango", recuerda Gonzo a sus entrevistados de hoy. "Hemos visto, experimentado y nos han tirado tanto fango, que es evidente que no nos extraña que haya", lamenta Junqueras.

"La diferencia está en que, cuando nos lo tiraban a unos, había otros que aplaudían, y ahora algunos de los que aplaudían se quejan de que se lo tiren a ellos", les echa en cara el político catalán a los miembros del PSOE.

Lo que no "le sentó bien" a Pedro Sánchez de Aitor Esteban

El presidente del PNV recuerda en el programa de laSexta que su partido fue uno de los pocos en decirle a Pedro Sánchez que, "aunque las actuaciones no hubieran sido delictivas, es lo de la mujer del César", haciendo referencia al refrán "La mujer del César no solo debe ser honesta, sino también parecerlo".

"Hay cosas que, aunque no sean delictivas, no hay que hacer. Sé que no le sentó bien. Creo que luego ya lo entendió un poquito mejor, lo que le quería decir", asegura.

El caso contra Begoña Gómez

Respecto al caso contra Begoña Gómez, la mujer del presidente, Esteban reclama claridad y celeridad judicial. Considera que la investigación "se está estirando como un chicle" y califica la actuación del juez Peinado de "sorprendente". Aun así, pide que, si hay algo que juzgar, se haga cuanto antes, para no mezclar procedimientos judiciales con el debate político.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.