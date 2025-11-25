El nombramiento de Peramato como nueva fiscal general divide a un PP que sigue enzarzado contra Sánchez

Entre líneas El Gobierno defiende que se trata de una fiscal de "trayectoria intachable". En cambio, en el PP hay matices. Hay críticas por parte de quienes critican absolutamente todo lo que haga el Gobierno, pero también hay quien no le queda más remedio que destacar la trayectoria de Peramato.

Teresa Peramato es la propuesta del Gobierno para suceder a García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado, una fiscala con una carrera espectacular: 35 años de ejercicio. Peramato es conocida por su compromiso en la lucha contra la Violencia de Género y está considerada también una de las grandes impulsoras de la especialización judicial en materia de mujer e igualdad.

El Gobierno defiende que se trata de una fiscal de "trayectoria intachable". En cambio, en el PP hay matices. Hay críticas por parte de quienes critican absolutamente todo lo que haga el Gobierno, pero también hay quien no le queda más remedio que destacar la trayectoria de Peramato.

El Gobierno destaca la "trayectoria intachable" de la nueva fiscal

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que "no hay ninguna duda" de que Teresa Peramato "es una persona absolutamente idónea" para encabezar la Fiscalía General del Estado y llevar a cabo los "retos" que tiene por delante la institución.

Bolaños ha defendido este martes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la propuesta del Ejecutivo de nombrar a Peramato, a quien ha elogiado por su "compromiso feminista y vocación de servicio público" que, ha subrayado, trabajará para seguir reforzando la autonomía e independencia del Ministerio Fiscal y los medios materiales y humanos para cumplir su labor: "Perseguir el delito y cumplir la ley".

Sobre la propuesta de Peramato también se ha pronunciado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha destacado en un mensaje en X que en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, esta elección "evidencia que la lucha contra la violencia machista es una prioridad para el Gobierno".

El PP avisa de que Peramato será "continuista"

El PP ha asegurado que Peramato será "continuista" de García Ortiz, condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos en relación con la filtración de datos de la causa seguida por supuesto delito fiscal contra el empresario Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, lo ha considerado así porque, ha explicado, es "de la absoluta confianza" de Dolores Delgado y del propio García Ortiz. Lo que se están preguntando los españoles, ha subrayado Muñoz, es si a esta nueva fiscal general del Estado, si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez "le pide que cometa delitos para atacar a rivales políticos también lo va a hacer".

En esa misma línea se ha expresado el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien ha dicho que "la clave" es si Sánchez va a renunciar a seguir politizando la Fiscalía o si la va a seguir usando "en beneficio propio". Tellado ha incidido en que su partido recibe "con toda la cautela" la propuesta y ha subrayado que lo importante es si Sánchez "sigue creyendo que la Fiscalía es su Fiscalía y la va a seguir utilizando como cuando su fiscal era Álvaro García Ortiz".

"Lo importante no es a quién nombran sino el que lo nombra ha aprendido la lección", ha dicho Tellado al tiempo que ha insistido en que Sánchez nombró a García Ortiz "para delinquir".

En cambio, el vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, ha señalado que la conoce "por su experiencia precisamente defendiendo a las mujeres víctimas de la violencia machista y, a ese respecto, su papel ha sido ejemplar. Son más de tres décadas de labor al frente de diferentes responsabilidades, siempre como fiscal".