San Fermín, en directo | El quinto encierro, con los ariscos Jandilla (con gran historial de heridos)

" Are you nervous ?", pregunta un turista a otro, que contesta que de nervioso nada, que está "emocionado". Esto es lo que se escucha mientras los verdaderos corredores calientan . Se preparan para superar en carrera y esquivar a los toros, pero este turista y tiktoker está más preocupado por grabar. Su objetivo es tener un buen contenido para subirlo a sus redes.

Lo que jamás hay que hacer es intentar incorporarse después de una caída. Es casi una reacción instintiva, principalmente entre los corredores inexpertos. ¿Por qué no hay que levantarse? Porque nunca sabes si todos los toros y cabestros de la manada han pasado o no. Hasta estar seguro no te avisarán el resto de mozos para ponerte a un lado.

La plaza del Castillo ya la han abarrotado Leire Martínez, Rozalén y Kaotiko. Esta noche, es el turno de OBK y Ladilla Rusa . No lo harán, como es obvio, a la vez (¿aunque no sería divertido ver a estas dos bandas juntas?). A las 23:45h, es el turno de los primeros; para escuchar a Ladilla Rusa habrá que esperar a las 01:00h.

Iker Moreno (19 años, Cuenca): "Volveré a correr el año que viene"

La tónica general entre los heridos leves de los encierros es la de volver a correr los Sanfermines. Iker Moreno tiene 19 años y es uno de los heridos del cuarto encierro de San Fermín. Y sí, volverá. Así lo ha asegurado ante los medios: "Lo que tengo claro es que volveré a correr el año que viene", ha dicho, según recoge Noticias de Navarra. "Mañana dependerá de cómo me encuentre, pero me encantaría porque es mi último día en Pamplona", ha explicado.

Iker comenzó a correr el año pasado, al cumplir los 18 años, junto a su padre, asiduo corredor de los Sanfermines. Este jueves, ha sufrido una contusión en la pierna derecha en un accidente en el tramo de Estafeta. "Me han dicho que se me inflamará conforme pasen las horas", ha señalado, aun así no descarta participar en el encierro del viernes, a cargo de los Jandilla. "Hay que descansar un poco", ha asegurado.

Su padre, Iñaki, estaba corriendo con él cuando de repente lo perdió de vista. "Me he dado cuenta de que ya no estaba. Cuando he mirado no lo encontraba. Al principio ha sido un susto. Cuando ha pasado la manada he vuelto y me lo he encontrado", ha indicado el padre. "Lleva corriendo dos años y sólo se ha caído una vez. No ha sido para tanto". Iñaki ha optado por quitarle hierro al asunto.