Guerra Irán-Israel, en directo | El fin del conflicto da paso a la reunión de la OTAN para analizar la subida en defensa

En esta línea, continúa: "Irán ha dicho que se reserva todas las opciones para defender su soberanía, sus intereses y su pueblo, y la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) declaró que el ataque violó el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y no impedirá que Irán desarrolle su programa nuclear pacífico".

El bombardeo de Trump solo habría retrasado el programa nuclear iraní unos meses

El impacto del bombardeo de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Irán no habría sido el que Donald Trump está pintando de cara a la galería. Al menos es lo que sugiere un informe preliminar de la inteligencia estadounidense, que señala que el ataque en realidad no destruyó componentes claves del programa nuclear iraní y que probablemente solo lo ha retrasado unos meses. Así lo avanzan fuentes conocedoras de ese informe, elaborado por la inteligencia del Pentágono, citadas por la cadena 'CNN' y el diario 'The New York Times'. Y el presidente estadounidense no ha tardado en arremeter contra ambos medios, acusándolos de intentar desvirtuar el "éxito" de los bombardeos que ordenó el pasado fin de semana.