Miguel Ángel Revilla actualiza el estado de la demanda del rey Juan Carlos: "Ha pasado mes y medio y no veo la carta"

Hoy en Más Vale Tarde, Miguel Ángel Revilla hace un repaso a la actualidad política española, desde el bronco debate entre Pedro Sánchez y Feijóo en el Congreso, hasta el caso de Santos Cerdán, Ábalos y Koldo García.

Como no podía ser de otro modo, el expresidente de Cantabria también da las novedades sobre la disputa en los tribunales que mantiene con el rey Juan Carlos, después de que el monarca le demandara por "expresiones injuriosas".

Revilla asegura que mira el buzón todos los días por recomendación de su abogado "porque te llegará la demanda", pero afirma que "ha pasado mes y medio y no veo esa carta por ningún sitio". Sin embargo, explica que esta demanda ya le ha generado gastos por valor de 3.500 euros entre procuradores y viajes.

Pasado este tiempo, Revilla no sabe si "este hombre ha recapacitado", mientras él asegura estar "muy tranquilo" y "sin miedo" a que la demanda le llegue y tenga que ir a juicio. "Estoy cargado de razones para defenderme", sostiene el presidente regional, que recalca que "no he mentido" sobre sus juicios del emérito: "He dicho lo que la mayoría de los españoles saben y vosotros habéis publicado", defiende.

Además explica que está notando en la calle el apoyo de la gente sobre este asunto, "especialmente de las mujeres" que, asegura "están muy identificadas con las denuncias que he hecho del comportamiento de este señor". "Si tengo que ir a juicio y si me condenan, no me hará ninguna gracia tener que pagar 50.000 euros, pero me he quedado con la conciencia tranquila", sentencia.