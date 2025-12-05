Cuándo sabrás si formas parte de una mesa electoral para las elecciones en Extremadura

La campaña electoral en Extremadura ya ha arrancado y muchos esperan no recibir esa notificación que los obliga a acudir al colegio para formar parte de la mesa electoral. ¿Pero cuándo puede ocurrir eso?

La campaña electoral en Extremadura ha arrancado oficialmente este 5 de diciembre, y entre actos de campaña y pegadas de carteles, hay un tema que todavía pone nerviosos a muchos extremeños. ¿Cuándo me llegará (si llega) la notificación de que tengo que formar parte de una mesa electoral? El día de las elecciones es el 21 de diciembre, en vísperas de las vacaciones navideñas, por lo que muchos temen que les toque integrar una de las mesas en un periodo tan complicado.

En total, más de 890.000 extremeños están llamados a las urnas en estos comicios, entre los que viven en la comunidad autónoma y los que residen en el extranjero, más de 550.000 en Badajoz y unos 340.000 en Cáceres. Y entre todos ellos están los que integrarán las mesas electorales: cada una de las más de 1.400 mesas electorales ha de estar formada por un presidente y dos vocales, aunque también es necesario que existan suplentes para que, dado el caso de que uno no pueda acudir, se pueda constituir la mesa.

Los integrantes de las mesas electorales se eligen por sorteo, entre todos los censados residentes. En el caso de las elecciones extremeñas, los sorteos tenían que celebrarse necesariamente entre los días 22 y 26 de noviembre, bajo supervisión de las Juntas Electorales de la zona. De cada sorteo surgen los nombres de un presidente y dos vocales, así como los nombres de dos personas que serán los suplentes de cada uno de los cargos: del presidente, del primer vocal y del segundo vocal.

Por norma general, y sin perjuicio de que la información de los miembros de la mesa electoral sea pública —algunos Ayuntamientos la publican en su tablón de anuncios—, la notificación a los integrantes de las mesas electorales son enviadas de manera certificada a través de Correos —en ocasiones es la propia Policía Local la que hace la entrega— y el elegido debería recibirla en un plazo de tres días después del sorteo; es decir, para el 21D, los extremeños elegidos para las mesas electorales deberían haber recibido su notificación probablemente antes del lunes 1 de diciembre.

¿Puede llegar más tarde la notificación?

Sí, la notificación puede llegar tarde y eso no exime al notificado de acudir a las mesas. De hecho, no son pocos los que han tratado de 'librarse' de la mesa electoral decidiendo no abrir la puerta durante los días de entrega de las notificaciones. No obstante, la no recepción de esta notificación no está recogida en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) como una de las justificaciones para no acudir, por lo que reciba o no la notificación, la persona en cuestión ha de presentarse y, de no hacerlo, puede ser sancionada.

Ahora bien, cómo reaccionar a esto depende únicamente de las Juntas Electorales de Zona: si una persona elegida para una mesa electoral no es localizada, lo más probable es que intenten localizarla en más ocasiones; si aun así esta búsqueda no da fruto, puede que opten por pasar al siguiente de la lista o por colgar la información en un lugar público, como el tablón de anuncios del Ayuntamiento.

Cómo 'librarse' de una mesa electoral

Integrar una mesa electoral puede ser muy entretenido, pero para algunos también puede ser un problema, especialmente si se trata de un trabajador autónomo —que no tiene un derecho laboral que lo 'libere' de su jornada para acudir a la cita electoral—, pero también si se trata de una persona que, por ejemplo, tenía un viaje previsto. Como en todas las elecciones, existen una serie de justificaciones que eximen de integrar la mesa electoral. Una vez recibida la notificación, el elector tiene hasta siete días para presentar la excusa que considere que puede eximirle de la mesa electoral, que pueden ser, entre otras:

Ser mayor de 65 años

Tener algún tipo de discapacidad

Tener la condición de pensionista de incapacidad permanente absoluta y gran invalidez

Estar en una situación de incapacidad temporal para el trabajo, acreditada mediante la correspondiente baja médica

Estar embarazada de más de seis meses

Encontrarse en el periodo de descanso laboral por cuidado de menores

Estar en periodo de lactancia

Estar internado en centros penitenciarios o en hospitales psiquiátricos

Haber formado parte de una mesa electoral al menos en tres ocasiones en los últimos 10 años

Ser víctima de un delito cometido o presuntamente cometido por una persona llamada al mismo centro electoral

Existen otra serie de justificaciones que se valoran de manera individualizada, como son, por ejemplo, tener una serie de pruebas o intervenciones médicas el mismo día de las elecciones (o el anterior o el posterior) siempre que éstas sean inaplazables; cambio de domicilio a otra comunidad autónoma; eventos de especial relevancia, como una boda; madres o padres de niños de hasta 14 años que se encuentren en una situación en la que el otro progenitor no pueda hacerse cargo del menor; tener turno de trabajo en un puesto de carácter esencial (médico, bombero...) o en un medio de comunicación, siempre que tenga asignada la cobertura de la jornada electoral.

¿Y qué pasa con los viajes o vacaciones previamente contratados? Para las elecciones generales de julio de 2023, se aprobó una cláusula específica que indicaba que dado que los comicios tenían lugar en una fecha que coincidía "de lleno" con "la fase en la que, dentro del ciclo anual, son usuales los desplazamientos propios del periodo estival", sí se consideraría una excusa para no acudir a la mesa electoral tener un viaje o unas vacaciones organizadas, siempre y cuando se hubieran contratado antes de la convocatoria de las elecciones. Si bien esta no es una excusa que se pudiera utilizar para otros comicios —de hecho las juntas indicaron que se trataba de una medida aplicable "exclusivamente" a aquellas elecciones—, puede que las Juntas Electorales de Zona lo valoren, teniendo en cuenta que se repiten las mismas circunstancias: las elecciones tienen lugar en plenas vacaciones de Navidad.

¿Y qué pasa después de las excusas?

Una vez que se presenten las alegaciones, la Junta debe responder en un plazo de cinco días: si no se acepta la excusa, la Junta está obligada a "motivar sucintamente" las razones por las que no se ha aprobado la solicitud, pero si lo hace, el elector elegido para formar parte de la mesa electoral tendrá que presentarse en la misma el 21 de diciembre; de no hacerlo, podría ser sancionado. Ahora bien, si acepta la excusa, tendrá que comunicar la sustitución al primer suplente también en este plazo de cinco días, por lo que una persona que no hubiera recibido su notificación de integración de la mesa electoral en la 'primera ronda informativa' puede que lo sea ahora.

¿Y si a última hora un miembro de la mesa no puede ir?

Desde la LOREG se insiste en que los designados para formar parte de la mesa electoral que no puedan acudir el día de las elecciones lo notifiquen con al menos 72 horas de preaviso, "aportando las justificaciones pertinentes", pero también existe la posibilidad de que se sobrevenga una urgencia a última hora que le impida al elegido acudir a su mesa. En cualquier caso, entonces, los suplentes podrían ser llamados para sustituir a los que habían sido designados como presidentes o vocales... ¿pero qué ocurre si no se localiza a estos y no hay tiempo? Que siempre la Junta puede solicitar a cualquier elector, incluso el mismo día de las elecciones, que pase a formar parte de la mesa.

En resumen: si los sorteos para seleccionar a los miembros de las mesas electorales se celebraron entre el 22 y el 26 de noviembre, los plazos para notificar a los designados oscilan entre el 25 de noviembre y el 1 de diciembre —teniendo en cuenta los fines de semana, cuando en muchos sitios no suele haber reparto de Correos—; si le sumamos los plazos de alegaciones, podrían llegar notificaciones para formar parte de las mesas electorales hasta el sábado 6 de diciembre —y, con lo mismo de antes, incluso se podría alargar hasta el martes 9 de diciembre, teniendo en cuenta el puente nacional de que disfruta Extremadura también en estos días—. Pero lo cierto es que la notificación puede llegar casi en cualquier momento.

