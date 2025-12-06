Radiografía de los mensajes de la DANA: mientras Mazón no respondía, los valencianos estaban "sumergidos"

El contexto A las 16:28 de aquel 29 de octubre, la exconsellera informaba del primer fallecido en Utiel, a lo que el exjefe de Gabinete del expresident respondía: "Igual a las 19:00 horas vamos al 112". Minutos después, el agua cubría prácticamente las plantas altas de las casas del municipio.

Más de un año después de la devastadora DANA que afectó a la Comunidad Valenciana y causó 230 muertes, se revela que Salomé Pradas, exconsellera de Emergencias, solicitó medidas urgentes a José Manuel Cuenca, exjefe de Gabinete de Carlos Mazón. Estas medidas no se comunicaron inicialmente al público en las zonas afectadas. Pradas informó sobre la gravedad de la situación y pidió evitar desplazamientos y confinamientos en ciertas áreas, pero Cuenca rechazó la idea. El expresident Mazón fue informado antes de su polémica comida, contradiciendo su versión de los hechos. La tragedia se desarrolló mientras las autoridades debatían medidas de emergencia.

Más de un año después de la fatídica DANA que marcó un antes y un después en la Comunidad Valenciana, y se cobró las vidas de 230 personas, se conocía que la exconsellera de Emergencias de la Comunidad Valenciana, Salomé Pradas, pidió a José Manuel Cuenca, exjefe de Gabinete de Carlos Mazón, que se tomaran tres medidas específicas, que en un principio no se trasladaron a la ciudadanía, en las zonas que ya estaban siendo arrasadas por el temporal. Así, salía a la luz la conversación que Pradas mantuvo con el expresident justo antes de que este comenzara su polémica comida en El Ventorro.

A las 16:28 de aquel 29 de octubre, Pradas informaba del primer fallecido en Utiel, a lo que Cuenca respondía: "Igual a las 19:00 horas vamos al 112", un mensaje que venía desde Mazón. Minutos después, el agua cubría prácticamente las plantas altas de las casas y un helicóptero rescataba a un vecino de la localidad, entre muchos otros afectados.

Una de las víctimas, Rosalía, cuenta que el día de la DANA, su hija de dos años, su madre y su perra tuvieron que ser rescatadas por un helicóptero del consorcio de Bomberos, como a varios vecinos: "A las 17:40 horas, mi madre le dio a mi hija a Juan, un concejal que iba en una barca. Salimos de casa en barca. Estábamos sumergidas", asegura.

"De confinar nada"

Horas antes, Pradas advertía a Cuenca y al expresident de que la cosa se complicaba en Utiel, pero este último jamás respondió a ese whatsapp. A las 13:03 horas, la exconsellera le transmite al exlíder valenciano que está en contacto con la delegada del Gobierno y que hay preocupación por la Ribera Alta, el barranco del Poyo y el río Magro y que estaban reforzando el 112 e iban a mandar bomberos forestales a la zona. La respuesta de Mazón fue incomprensible: "Cojonudo".

Mientras Mazón seguía en ese 'agujero negro' del Ventorro, Salomé Pradas iba informando al jefe de gabinete del president. La situación se complicaba minuto a minuto, era evidente, pero José Manuel Cuenca solo tenía una obsesión: "Salo, de confinar nada por favor", dijo a las 19:54 horas. En este momento, Ausías, uno de los afectados, permanecía con su coche en un puente esperando a que pasara el temporal en Picanya: "Tenía que cruzar el barranco y ya no pude, por lo que me quedé en la autovía durante 15 horas".

Ella insiste en que la situación "está muy mal", que van a enviar el mensaje a todos. Cuenca la vuelve a frenar y le dice que no: "Ya mujer, pero confinar una provincia es una barbaridad".

En ese audio de Whastapp de 27 segundos al que ha tenido acceso en exclusiva laSexta y que llegó a las 20.15 horas del 29 de octubre, se puede escuchar cómo Pradas pide al entonces jefe de Gabinete que "se eviten todos los desplazamientos en la provincia de Valencia", algo que sí se señaló en el mensaje de alerta enviado a las 20.11 de ese día, pero también solicitó el "el confinamiento Ribera Alta, Baja, Horta Sud y Hoya de Buñol" y que en esas comarcas se pida a la ciudadanía "que suban a los pisos superiores los que estén en viviendas próximas al entorno de los ríos y barrancos".

Lo que queda claro tras conocerse este intercambio de mensajes es que el expresident tuvo conocimiento del comienzo de la tragedia mucho antes de lo que él mismo dijo, antes de su famosa y polémica comida y antes de que se registrara el primer fallecido.

