¿Cuánto dinero se lleva el ganador de un Premio Nobel?

Oleksandra Matviichuk, directora del Centro para las Libertades Civiles, galardonada con el Premio Nobel de la Paz de este año, sostiene la medalla en la estación de tren de Kiev, Ucrania, el 18 de diciembre de 2022.

En total, son seis los Premios Nobel que se reparten cada año, pero todos tienen el mismo premio económico. Eso sí, si el premio es compartido entre varios ganadores, el dinero también se reparte.

En total, se reparten seis Premios Nobel cada año. Y todos ellos, independientemente de la categoría, reciben lo mismo. En la edición de 2025 ya se han repartido cuatro: el de Medicina, el de Física, el de Química y el de Literatura. Este viernes se entrega sobre el que más se ha especulado, el Premio Nobel de la Paz, que tanto ansía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Además del honor y la medalla, Alfred Nobel, antes de morir, dejó escrito en su testamento todo el funcionamiento de estos premios. En aquel momento, noviembre de 1895, Nobel estipuló que la mayor parte de su patrimonio, más de 30 millones de coronas suecas —que, con la inflación, serían a día de hoy unos 2.200 millones de coronas suecas— se convertirían en un fondo e invertiría en valores seguros.

Y son los ingresos de esas inversiones los que se distribuiría, cada año, en forma de premios a todos aquellos quienes, el año anterior, hubieran aportado un mayor beneficio a la humanidad. El premio que se entrega a cada uno de los Premios Nobel es el mismo, pero se trata de un premio unitario, por lo que si el premio es compartido, el dinero se reparte de manera equitativa entre los galardonados.

La cantidad ha ido variando a lo largo de los años, pero en 2025, el premio económico de ganar un Nobel asciende a 11 millones de coronas suecas, lo que sería algo menos de un millón de euros.