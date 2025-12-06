Ahora

Investigación

Una mujer muere tras caer desde un décimo piso en Madrid junto a dos niños de tres años, que se encuentran graves

¿Qué ha pasado? El suceso se ha producido en torno a las 9:00 horas de este sábado. Según ha confirmado el Samur, a la llegada de los servicios de Emergencias se ha certificado la muerte de la mujer y se ha trasladado a los menores al hospital.

Ambulancia del SAMUR 112 de MadridAmbulancia del SAMUR 112 de Madrid, en una imagen de archivoEmergencias Madrid
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Terrible suceso en Madrid. Una mujer de unos 50 años ha muerto este sábado a primera horas tras caer de un décimo piso junto a dos niños menores, de tres años, que se encuentran en estado grave.

Según han confirmado fuentes Samur-Protección Civil a laSexta, el aviso se ha producido a las 9:00 horas de este sábado. A la llegada de los servicios de Emergencias solo se ha podido certificar la muerte de la mujer, mientras que los menores han sido trasladados a dos hospitales diferentes de la capital en estado grave.

Al parecer, los cuerpos habrían aparecido en la parte trasera del edificio, ubicado en la Calle Ricardo Ortiz, en Ciudad Lineal.

La jefatura de la Policía Nacional en Madrid investiga si se ha tratado de un accidente o si se ha lanzado. Aún no se ha confirmado si los menores eran hijos de la mujer fallecida.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Día de la Constitución, en directo | Sánchez y Feijóo se enzarzan en el aniversario de la Constitución: "Los que dicen que España camina en una dictadura son los que la apoyan"
  2. Ayuso niega que Ribera Salud haya priorizado a pacientes en el hospital de Torrejón y afirma que han abierto una doble inspección
  3. Los mensajes de Pradas prueban que Mazón tenía información de la DANA pero el borrado del móvil de Cuenca impide saber si el president ordenó no confinar
  4. El Govern llega a un acuerdo para sacrificar a unos 30.000 cerdos sanos situados cerca del foco de la peste porcina
  5. Trump compra el discurso de la ultraderecha y alerta del "borrado" de la civilización europea debido a sus políticas migratorias
  6. Detienen al 'Chuki' en Perú 15 años después del asesinato de Silvia Rodríguez en Leganés