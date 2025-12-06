Una mujer muere tras caer desde un décimo piso en Madrid junto a dos niños de tres años, que se encuentran graves

Ambulancia del SAMUR 112 de Madrid, en una imagen de archivo

¿Qué ha pasado? El suceso se ha producido en torno a las 9:00 horas de este sábado. Según ha confirmado el Samur, a la llegada de los servicios de Emergencias se ha certificado la muerte de la mujer y se ha trasladado a los menores al hospital.

Un trágico incidente ha ocurrido en Madrid, donde una mujer ha fallecido tras caer desde un décimo piso junto a dos niños menores de tres años, quienes se encuentran en estado grave. El suceso se reportó a las 9:00 horas del sábado, según fuentes de Samur-Protección Civil. Al llegar los servicios de emergencia, solo pudieron certificar la muerte de la mujer, mientras que los menores fueron trasladados a diferentes hospitales de la capital. Los cuerpos fueron hallados en la parte trasera de un edificio en la Calle Ricardo Ortiz, Ciudad Lineal. La Policía Nacional de Madrid investiga el caso, sin confirmar aún si los menores eran hijos de la fallecida.

Terrible suceso en Madrid. Una mujer de unos 50 años ha muerto este sábado a primera horas tras caer de un décimo piso junto a dos niños menores, de tres años, que se encuentran en estado grave.

Según han confirmado fuentes Samur-Protección Civil a laSexta, el aviso se ha producido a las 9:00 horas de este sábado. A la llegada de los servicios de Emergencias solo se ha podido certificar la muerte de la mujer, mientras que los menores han sido trasladados a dos hospitales diferentes de la capital en estado grave.

Al parecer, los cuerpos habrían aparecido en la parte trasera del edificio, ubicado en la Calle Ricardo Ortiz, en Ciudad Lineal.

La jefatura de la Policía Nacional en Madrid investiga si se ha tratado de un accidente o si se ha lanzado. Aún no se ha confirmado si los menores eran hijos de la mujer fallecida.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.