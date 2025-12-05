Ahora

Muere el periodista y escritor Alfonso Ussía a los 77 años

Los detalles El conocido columnista ha fallecido a los 77 años en Madrid, tal y como ha confirmado 'El Debate', el medio de comunicación en el que trabajaba.

El escritor Alfonso Ussía durante la presentación en Madrid de uno de sus librosEl escritor Alfonso Ussía durante la presentación en Madrid de uno de sus librosAgencia EFE

Alfonso Ussía, reconocido periodista y escritor, ha muerto este viernes a los 77 años de edad, tal y como ha confirmado 'El Debate', medio de comunicación en el que ha trabajado en sus últimos años. "Alfonso ha batallado con la pluma hasta el final", ha afirmado su compañero Ramón Pérez-Maura.

Ussía comenzó su carrera literaria escribiendo poesía satírica y pronto se convirtió en columnista en destacados periódicos y revistas, como 'ABC', 'Diario 16', 'La Razón' y 'El Debate', desde donde abordó durante décadas multitud de temas sociales bajo el prisma de un humor incisivo o la sátira.

El periodista también se aventuró a presentarse a las elecciones para presidir el Real Madrid en los años 90, unos comicios que acabaría perdiendo ante Ramón Mendoza.

En su extensa trayectoria, Ussía ha recibido varios galardones como el Premio Mariano de Cavia de Periodismo o la Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid.

