Sánchez reconoce un "error en cuanto a la velocidad" para tratar las denuncias contra Salazar

Pedro Sánchez ha reconocido que el PSOE debería haber actuado más rápido con las denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar y que, por ende, ha habido un "error en cuanto a la velocidad" con la que se trataron. Un "error no cometido premeditadamente" del que asume la responsabilidad.

Es lo que ha asegurado el presidente del Gobierno en conversaciones informales con los periodistas tras el acto del Día de la Constitución. En dichas conversaciones, Sánchez ha especificado que ha sido el propio PSOE el que ha puesto en marcha el protocolo antiacoso, pero al mismo tiempo ha matizado que "se ha dilatado de manera innecesaria" este asunto con un "error en cuanto a la velocidad".

Sánchez también ha respondido a las críticas desde la oposición y ha asegurado que siempre "han creído en el testimonio de las víctimas" y que, al conocer la situación, la formación socialista actuó "con contundencia y nunca con connivencia". Además, ha sentenciado a los periodistas que el PSOE "prestará apoyo" a las víctimas que decidan dar el paso y denunciar.

Lo que también ha visto el presidente del Gobierno tras destaparse este caso es la "necesidad" de reforzar más el órgano antiacoso, un órgano recién creado que ha querido destacar que actúa "con independencia y de forma autónoma". Aunque ha admitido entender el "malestar" de las feministas socialistas, ha señalado que "no hay ninguna organización con tales niveles de protocolo" y que no acepta "lecciones" de otros partidos. Sánchez no ha dejado de reconocer el "error" cometido con Salazar, uno por el que asume la responsabilidad aunque matizando que es un error que no se cometió "premeditadamente".

Por otro lado, el presidente del Gobierno ha asegurado que nunca supo nada sobre estas actitudes de Paco Salazar y que se enteró de las denuncias por la prensa. De hecho, ha explicado que nunca presenció ningún comportamiento parecido de Salazar cuando él estaba presente.

Eso sí, ha desvelado a los periodistas que no ha habido "ninguna relación" con él desde que salieron las primeras informaciones.

Feijóo califica a Sánchez de "hipócrita"

Alberto Núñez Feijóo ha aprovechado el Día de la Constitución para cargar contra el Gobierno. Lo ha hecho por no "defender" la propia Carta Magna, pero también ha acusado a Pedro Sánchezde "saber y tapar" las denuncias de acoso sexual contra Paco Salazar.

En una comparecencia ante los medios de comunicación, el presidente del PP ha querido señalar la relación con uno de sus "hombres de absoluta confianza" que tenía el presidente del Gobierno y que, por tanto, tenía "que tener conocimiento de sus actitudes machistas", unas actitudes que deberían tener consecuencias "penales".

"Ha estado seis años conviviendo con él en La Moncloa, tenía que tener conocimiento de las denuncias de compañeras del señor Salazar hacia sus actitudes no solo machistas, sino en mi opinión punibles y con responsabilidad penal. Como siempre lo sabía y lo tapó. Y esta es una práctica generalizada de la hipocresía del Partido Socialista, muy concretamente del Gobierno sanchista", ha añadido señalando la "hipocresía" del PSOE por su discurso feminista mientras ocurría esto en su partido.

