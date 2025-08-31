Eduardo Saldaña, sobre la situación en EEUU: "Para Trump la democracia es un problema"

El codirector de 'El Orden Mundial' ha señalado cómo el presidente estadounidense está "purgando" las instituciones y su visión de país se parece cada vez más a las de algunos dictadores.

Eduardo Saldaña ha asegurado en laSexta Xplica que, a raíz de sus políticas, Donald Trump ha demostrado que para él "la democracia es un problema".

Pese a que haya llegado al poder mediante unas elecciones, el codirector de 'El Orden Mundial' ha señalado que ya ha habido ejemplos en el pasado de autoritarismos llegados mediante el voto: "Son las dictaduras competitivas. Se da cierto margen a que haya una oposición, pero nunca va a poder llegar al poder. El partido que lleva al país a un régimen autoritario llegó al poder mediante unas elecciones". De hecho, Saldaña ha apuntado que uno de los obstáculos en su mandato son las instituciones y por eso las está "purgando".

Respecto a la reacción del republicano a los tiroteos masivos, Saldaña también considera que se muestra el objetivo de Trump: "La solución no es regular la compraventa de armas, es más seguridad y 'mirad los gobernadores no están sabiendo proteger a los ciudadanos y yo el presidente soy quien tiene que llevar a cabo esta misión'".

"Trump no se aleja tanto de la visión que tienen de país dictadores como Xi Jingping o Bukele que entienden un sistema de partido único que la única manera de hacer frente a un mundo tan convulso es de esa manera. Y lo peor es que cada vez hay más gente dentro de EEUU que apoya este modelo porque hay una percepción que el de la democracia liberal les falló. Entonces, si veo que hay un desarrollo en países como China o El Salvador, ¿para qué quiero una democracia? Prefiero un hombre fuerte que lidere. Y eso Trump y el Partido Republicano lo ha entendido muy bien", ha concluido.