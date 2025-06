Qué es la OTAN y qué países forman parte en 2025

OTAN. Cada vez que hay un conflicto y, de manera ordinaria, una vez al año, se habla en cualquier lugar de la OTAN. La Organización del Tratado del Atlántico Norte —también conocida como la Alianza Atlántica— es una organización militar internacional impulsada por Estados Unidos para frenar el ascenso de la Unión Soviética en plena posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Cada cierto tiempo, la OTAN organiza una cumbre con la finalidad de que los líderes de los diferentes países integrantes tomen decisiones conjuntas; la última, la celebrada en La Haya (Países Bajos) en junio de 2025, está centrada en el aumento del gasto de defensa hasta el 5% del PIB de los países participantes.

¿Qué es la OTAN?

Se trata de una alianza de países de Europa y Norteamérica creada en 1949 que tiene como propósito garantizar la libertad y seguridad de los miembros a través de soluciones políticas y medios militares. Según la página oficial de la organización, "constituye un enlace único entre estos dos continentes que les permite consultar y cooperar en el campo de la defensa y la seguridad y realizar juntos operaciones multinacionales para gestionar una crisis". Teóricamente de esta forma, explica, se fomenta la confianza y, a largo plazo, se evitan conflictos.

Uno de los puntos fundamentales de esta alianza se basa en el principio de defensa colectiva, tal y como se recoge en el artículo 5 del Tratado de Washington. Esto significa, al estilo de 'Todos a una, como en Fuenteovejuna', que el ataque contra uno de los miembros de la organización es considerado un ataque para todos los aliados. Este artículo fue el que se invocó (una sola vez, hasta la fecha): en 2001, en respuesta a los ataques terroristas del 11-S en Estados Unidos.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte se creó mediante la firma del Tratado de Washington el 4 de abril de 1949. En ese pacto, países de ambos lados del Atlántico (Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido) acordaron defenderse mutuamente en caso de que algún país externo atacara a alguno de los miembros.

¿Qué países están en la OTAN?

En 2025, los Estados que están integrados en la Alianza Atlántica son 32. El último en acceder a esta lista fue Suecia, que lo hizo en 2024, un año después de Finlandia. Con la adhesión de estos últimos, se duplicó la frontera terrestre de la Alianza con Rusia, al compartir 1.300 kilómetros. Ordenados por la fecha de ingreso, estos son todos los países que forman parte de la OTAN en la actualidad:

Bélgica (1949)

Canadá(1949)

Dinamarca (1949)

Estados Unidos (1949)

Francia (1949)

Islandia (1949)

Italia (1949)

Luxemburgo (1949)

Noruega (1949)

Países Bajos (1949)

Portugal (1949)

Reino Unido (1949)

Grecia (1952)

Turquía (1952)

Alemania (1955)

España (1982)

Hungría (1999)

Polonia (1999)

República Checa (1999)

Bulgaria (2004)

Eslovaquia (2004)

Eslovenia (2004)

Estonia (2004)

Letonia (2004)

Lituania (2004)

Rumanía (2004)

Albania (2009)

Croacia (2009)

Montenegro (2017)

Macedonia del Norte (2020)

Finlandia (2023)

Suecia (2024)

La organización resalta que está abierta a "cualquier otro estado europeo dispuesto a respaldar los principios de este Tratado y contribuir a la seguridad del área del Atlántico Norte". Para ello, cuentan con un Plan de Acción para la Adhesión, un programa de "asesoramiento, asistencia y apoyo práctico de la OTAN adaptado a las necesidades individuales de los países que desean unirse a la Alianza".

¿Cuándo y cómo ingresó España en la OTAN?

España fue el país número 16 en entrar a la OTAN. Lo hizo en 1982, durante el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. En 1981 España comunicó a la Alianza su intención de adherirse y de manera casi inmediata recibió la invitación para iniciar el proceso. Fue votado en el Congreso con el apoyo de UCD, los nacionalistas vascos y catalanes y Alianza Popular, predecesores del Partido Popular (PP). La izquierda votó en contra y en la calle se multiplicaron las manifestaciones.

El cambio de opinión del PSOE es una de las cosas que más se recuerda de este ingreso. A comienzos de los 80 los socialistas fueron de los más críticos con este ingreso. "No queremos la integración de España en la OTAN por razones de política exterior", señaló entonces Felipe González, entonces aún líder de la oposición. Tras llegar a la Moncloa, el discurso cambió: defendieron un referéndum para votar la permanencia de España en la OTAN.

El referéndum se celebró en 1986: el 52,24% de los votantes lo hizo a favor de la propuesta de González, que preveía que la participación de España no conllevara su incorporación a la estructura militar integrada y que se mantuviera la prohibición de instalar, almacenar o introducir armas nucleares en España. Después de esto, España no participó en una misión hasta 1992.

¿Quién dirige en la OTAN?

El secretario general de la OTAN es el principal cargo público civil internacional de la Alianza. El responsable de la OTAN es el encargado de liderar el proceso de consulta y toma de decisiones dentro de la coalición y garantizar que estas se implementen. También es el principal portavoz de la OTAN, dirige al personal internacional de la organización y brinda asesoramiento, orientación y asistencia administrativa a las delegaciones nacionales en la sede central de la OTAN.

Desde el 1 de octubre de 2024, el secretario general de la OTAN es el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, quien llegó al cargo con la firme voluntad de negociar tanto con Kamala Harris como con Donald Trump —accedió al cargo antes de que las elecciones en Estados Unidos dieran como ganador, otra vez, al republicano— y con Ucrania en el centro de la política de defensa internacional.

El cargo de secretario general de la OTAN es nombrado por los Gobiernos miembros, por un periodo inicial de cuatro años, prorrogable siempre de mutuo acuerdo. La selección, no obstante, no se realiza vía elecciones: se lleva a cabo mediante consultas diplomáticas informales entre los Estados miembros, cada uno de los cuales presenta su candidato para el cargo. Hasta que hay un consenso acerca del candidato no se toma ninguna decisión y cuando finaliza su mandato, se puede ofrecer al titular la permanencia en el cargo. Tradicionalmente, el puesto lo ha ostentado una figura política de alto rango europea.

¿Dónde está la sede de la OTAN?

La sede central de la Organización del Tratado del Atlántico Norte es el centro político y administrativo de la alianza. A día de hoy se encuentra en el bulevar Leopold III, en la ciudad de Bruselas (Bélgica). La sede acoge las delegaciones nacionales de los países miembros y el Secretariado y Estado Mayor internacionales.

Sin embargo, cuando nació la OTAN los países aliados establecieron su primera sede en Londres (Reino Unido), en el número 13 de la plaza Belgrave. En 1952, la sede de la Alianza se trasladó al centro de París, primero en el Palacio de Chaillot y después, en 1960, se trasladó a un edificio construido ad hoc en Porte Dauphine.

Cuando Francia se retiró de la estructura de mando militar integrado de la OTAN, la sede volvió a trasladarse, esta vez a su destino definitivo (por ahora), aunque no a la misma instalación. En 1966, se decidió crear una sede específica para la OTAN en Bélgica, que se inauguró en octubre de 1967. En 1999, los integrantes de la Alianza fueron conscientes de que con la ampliación de la organización ya no cumplía con los requisitos necesarios, por lo que crearon una nueva sede en el mismo bulevar, al que se trasladaron en 2018.

¿Tiene bases la OTAN en España?

España se presenta como un aliado que siempre ha sido "fiable, seguro y comprometido" con la OTAN y "los valores que representa", según el Ministerio de Exteriores. En suelo español se encuentra la sede del Centro de Operaciones Aéreas de la OTAN, en Torrejón de Ardoz (Madrid), un centro que controla el espacio aéreo de la mitad sur de Europa. También en Madrid, pero en Hoyo de Manzanares, se encuentra la sede del Centro de Excelencia contra Artefactos Explosivos Improvisados de la organización, mientras que en Albacete se encuentra el Programa de Liderazgo Táctico de las tripulaciones aliadas de aviones de caza.

Las capacidades militares españolas más visibles que proporcionan a la Alianza son las entidades de Mando y Control, como el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad en Bétera (Valencia), el Cuartel General Marítimo de Alta Disponibilidad HRF(M) en Rota (Cádiz) y la capacidad de generar uno aéreo de una entidad similar (JFAC).

Además, España contribuye al Sistema de Defensa contra Misiles Balísticos de la OTAN con la Base Naval de Rota que acoge varios destructores AEGIS estadounidenses.