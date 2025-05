Trump quiere Groenlandia a toda costa y no descarta utilizar la fuerza militar: "Necesitamos el país con urgencia"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado su interés en Groenlandia, citando la seguridad nacional como razón para su posible anexión. En una entrevista con NBC News, Trump no descartó el uso de la fuerza militar para adquirir Groenlandia, aunque afirmó que no cree que sea necesario. La atracción de Groenlandia para la administración Trump radica en sus recursos naturales, como tierras raras, uranio e hierro, esenciales para la tecnología y donde China domina el mercado. A pesar de sus intenciones, el primer ministro groenlandés, Mute Bourup Egede, ha declarado que "Groenlandia pertenece a los groenlandeses".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a hablar sobre sus pretensiones expansionistas sobre Groenlandia en una entrevista que ha concedido a la cadena de televisión americana NBC News. Cuando la periodista le preguntaba si "descartaría el uso de la fuerza militar para hacerse con Canadá, el republicano no dudaba en responder que no cree que lleguen "nunca a ese punto", aunque no descarta hacerlo con Groenlandia.

"Eso podría ocurrir", ha afirmado. Acto seguido ha puesto como excusa la seguridad nacional y ha defendido que necesita "Groenlandia con urgencia".

Este es exactamente el mismo argumento que ha utilizado para expulsar a miles de migrantes de Estados Unidos desde que asumiera el cargo el pasado 20 de enero. 100 días que pasarán a la historia por su obsesión con las personas de origen latinoamericano. "Me eligieron a mí para echarlos de aquí y los tribunales me impiden hacerlo", se queja el presidente, que no sabe si está violando la Constitución con sus deportaciones masivas porque no es "abogado".

Desde que Donald Trump es presidente de Estados Unidos ha mostrado en numerosas ocasiones sus intenciones con Groenlandia. En un primer momento quiso comprarle la isla a Dinamarca, pero esta se negó. Después de esto, fue mostrando más y más su interés hasta dejar claro que buscaba algo más que una simple cooperación. Quiere su control.

En numerosas ocasiones indicó que necesita Groenlandia "para la seguridad nacional y la internacional" y subrayó que "Dinamarca no hizo un buen trabajo en mantener la seguridad de Groenlandia". "Ha fallado en su protección", indicaban desde Washington.

Lo que sí generó es un sentimiento de indignación contra Estados Unidos y especialmente contra Trump de las personas locales, que lo perciben como una intromisión estadounidense en los asuntos de Groenlandia.

¿Qué tiene Groenlandia?

Groenlandia, la isla en la que tan solo viven 56.000 personas, es tan atractiva para la Administración Trump por una sencilla cuestión: las tierras raras. Unos elementos químicos que son esenciales para la fabricación de chips, por ejemplo. Su 'enemigo', China, es quien domina el mercado de tierras raras a nivel mundial.

Estos recursos naturales tan atractivos para el presidente de EEUU ya hicieron que se planteara, durante el primer mandato, la idea de anexionarse la isla, un hecho que finalmente no hizo, pero cuya idea ha rescatado en esta segunda legislación.

Aparte de tierras raras, Groenlandia también posee yacimientos de uranio y hierro, que también son atractivos para Trump. Sin embargo, el primer ministro groenlandés, Mute Bourup Egede, se lo ha dejado muy claro: "Groenlandia pertenece a los groenlandeses".