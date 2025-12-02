Guerra Rusia-Ucrania, en directo | Putin se reúne hoy con el enviado de EEUU para abordar el plan de paz de Trump

Fuerzas rusas capturan dos asentamientos en el este de Ucrania Fuerzas rusas han capturado los asentamientos de Zeleny Hai y Dobropillia en la región de Zaporizhia, en el este de Ucrania, según ha informado este martes la agencia estatal de noticias TASS, citando al Ministerio de Defensa. Reuters Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

La llegada de Witkoff a Rusia es un "importante día para la paz" en Ucrania, según Dmítriev El emisario económico del Kremlin, Kiril Dmítriev, aseguró hoy que la llegada este martes a Rusia del enviado de la Casa Blanca Steve Witkoff es un "importante día para la paz" en Ucrania. "Importante día para la paz: el equipo que hizo realidad el acuerdo de paz del presidente Trump en Gaza estará en Moscú para impulsar la agenda de paz de Trump en Ucrania", escribió en X. Cuando alude al "equipo", se refería a que, además de Witkoff, a Moscú viajó también, según confirmaron fuentes oficiales a la CNN, el yerno y asesor de Trump, Jared Kushner. Dmítriev, quien es considerado uno de los autores del plan de paz que Estados Unidos presentó hace dos semanas, hizo este comentario horas antes de la reunión entre Witkoff y el presidente ruso, Vladímir Putin. Durante las anteriores cinco visitas del enviado estadounidense a este país desde febrero pasado, Dmítriev fue siempre el encargado de recibirlo. El Kremlin confirmó que Putin recibirá esta tarde a Witkoff, que mantuvo el domingo negociaciones con una delegación ucraniana en EE.UU. y el lunes una vídeoconferencia con los presidentes ucraniano, Volodímir Zelenski, y francés, Emmanuel Macron. La visita tiene lugar después de que anoche el Estado Mayor ruso informara a Putin sobre la toma del estratégico bastión de Pokrovsk, principal objetivo de la ofensiva rusa que comenzó en octubre de 2023. El líder ruso defendió la pasada semana al enviado estadounidense de las acusaciones de defender las posiciones prorrusas tras la filtración de sus conversaciones telefónicas con el Kremlin. "No hay motivo alguno para acusar al señor Witkoff de que sea demasiado complaciente con sus colegas rusos", afirmó. EFE Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Un buque ruso, que iba de Rusia a Georgia, atacado frente a las costas de Turquía Un buque cisterna de bandera rusa que cubría la ruta entre Rusia y Georgia y que iba cargado de aceite de girasol ha sido atacado este martes frente a las costas de Turquía en el mar Negro, según han confirmado las autoridades turcas, que han especificado que los trece tripulantes del barco han resultado ilesos. La Dirección de Asuntos Marítimos de Turquía ha indicado en un breve mensaje en su cuenta en la red social X que "el buque cisterna 'Midvolga-2' ha informado sobre un ataque a 80 millas náuticas (unos 148 kilómetros) de las costas turcas mientras se dirigía de Rusia a Georgia con un cargamento de aceite de girasol". "El buque, cuyos 13 tripulantes se encuentran ilesos, no ha solicitado asistencia. Actualmente, navega hacia Sinope --una localidad en el norte de Turquía-- con sus motores en marcha", ha subrayado, sin pronunciarse sobre los detalles del ataque y sin que por ahora Moscú haya realizado declaraciones sobre lo sucedido. El Ejército ucraniano atacó el viernes con lanchas no tripuladas frente a las costas turcas en el mar Negro dos petroleros bajo sanciones --el 'Virat' y el 'Kairos', que fue golpeado de nuevo el sábado-- por la invasión rusa de Ucrania, desatada en febrero de 2022, cuando se dirigían a un puerto ruso para cargar aceite destinado a mercados extranjeros. Por su parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, destacó el lunes que este tipo de incidentes son "una escalada preocupante", según la cadena turca TRT. "No podemos permitir aceptar estos ataques, bajo ninguna circunstancia, ya que amenazan la libertad de navegación, el medio ambiente y la vida en nuestra zona económica exclusiva", argumentó. "El conflicto entre Rusia y Ucrania ha llegado claramente a una etapa en la que amenaza la seguridad de la navegación en el mar Negro", sostuvo, antes de asegurar que Ankara ha enviado las "advertencias necesarias a las partes implicadas". "Seguimos de cerca los acontecimientos de cara a poner fin al conflicto y estamos preparados para contribuir en todo momento", zanjó. Europa Press Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo