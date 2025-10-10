En directo
Última hora del acuerdo de paz en Gaza | El alto el fuego en Gaza entrará en vigor el sábado
Tras ratificar el acuerdo de paz, el Ejército de Israel ejecutará la primera de tres retiradas de la Franja de Gaza, aunque mantendrá el control de más de la mitad de la Franja, y comenzará la liberación de los rehenes de Hamás.
Indonesia veta a seis gimnastas israelíes clasificados para participar en el Mundial
El Gobierno de Indonesia informó este viernes de que ha vetado la entrada al país a seis gimnastas israelíes clasificados para participar en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, que se celebra en Yakarta entre el 19 y 25 de octubre. "Esta política se alinea con los principios básicos de la política exterior de Indonesia, que enfatiza constantemente la ausencia de relaciones diplomáticas o cualquier tipo de contacto con Israel hasta que este país reconozca la independencia y la plena soberanía del Estado de Palestina", apunta el comunicado emitido hoy por el Ministerio Coordinador de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración y Asuntos Penitenciarios. La directriz fue emitida en concordancia con la postura del presidente, Prabowo Subianto, con Israel, apunta el texto oficial.
Irán dice que la tregua en Gaza podría abrir la puerta a ataques israelíes en otras zonas
Un influyente asesor del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, advirtió que el acuerdo de paz entre Israel y Hamás en Gaza podría ser “el fin del alto el fuego” en otros países de la región, en una aparente referencia a posibles ataques israelíes contra otros países. “El inicio del alto el fuego en Gaza podría ser el fin entre bambalinas del alto el fuego en otro lugar”, dijo en X Alí Akbar Velayati, uno de los principales asesores de Jameneí. Velayati etiquetó en su publicación los países de Irak, Yemen y Líbano, y no mencionó a Irán. Israel e Irán mantuvieron una guerra en junio que inició el Estado judío, en un conflicto en el que atacó instalaciones militares, nucleares y civiles en suelo iraní.
Alemania destinará 29 millones de euros a ayuda humanitaria para Gaza
El canciller alemán, Friedrich Merz, anunció el viernes que Alemania destinará 29 millones de euros a ayuda humanitaria inmediata para Gaza, tras la ratificación por parte de Israel del alto el fuego con el grupo militante palestino Hamás. "Aportaremos 29 millones de euros a ayuda humanitaria. Junto con Egipto, invitaremos a una conferencia para la reconstrucción de Gaza", declaró Merz en X.
Y tras el acuerdo de paz en Gaza... ¿qué pasa ahora?
Tras la firma del acuerdo de paz entre Israel y Hamás para la Franja de Gaza, esto es lo que se espera que tenga lugar en las próximas horas:
- El alto el fuego debería entrar en vigor en la madrugada del sábado, 24 horas después de la aprobación del acuerdo por parte del Gobierno israelí.
- Los soldados israelíes se retirará a una línea desde la que mantienen el control del 53% de la Franja de Gaza. Se trata de una de las tres etapas de repliegue incluidas en el plan de Trump.
- Comenzará la liberación de los rehenes israelíes de Hamás, vivos o muertos. Después, la liberación por parte de Israel de los presos palestinos que cumplen cadena perpetua en cárceles israelíes, así como de los detenidos en Gaza.
- Estados Unidos trasladará a unos 200 soldados a Israel para coordinar una fuerza multinacional que supervise el alto el fuego.
Los primeros pasos hacia la paz en Gaza: EEUU enviará tropas y España estará sobre el terreno si cuenta con el aval de la ONU
El Ejército de Estados Unidos (EEUU) enviará 200 soldados a Gaza para respaldar las tareas humanitarias que vigilarán la implementación del acuerdo de paz alcanzado entre Israel y Hamás, ratificado en la madrugada de este viernes por el Gobierno de Benjamin Netanyahu. El Comando Central estadounidense establecerá un "centro de coordinación civil-militar" en territorio israelí y palestino, acompañados por soldados de países como Egipto, Turquía y Emiratos Árabes Unidos, los principales mediadores en busca de la paz en la Franja. EEUU establecerá mecanismos de supervisión multilateral que buscarán garantizar que ninguna de las partes pueda incumplir este acuerdo de paz, que todavía guarda muchas incógnitas sin resolver y detalles que tendrán que cerrarse en las próximas fechas, como la conformación de ese Gobierno transitorio en el que estaría incluido el ex primer ministro británico Tony Blair.