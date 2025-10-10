Última hora del acuerdo de paz en Gaza | El alto el fuego en Gaza entrará en vigor el sábado

Indonesia veta a seis gimnastas israelíes clasificados para participar en el Mundial El Gobierno de Indonesia informó este viernes de que ha vetado la entrada al país a seis gimnastas israelíes clasificados para participar en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística, que se celebra en Yakarta entre el 19 y 25 de octubre. "Esta política se alinea con los principios básicos de la política exterior de Indonesia, que enfatiza constantemente la ausencia de relaciones diplomáticas o cualquier tipo de contacto con Israel hasta que este país reconozca la independencia y la plena soberanía del Estado de Palestina", apunta el comunicado emitido hoy por el Ministerio Coordinador de Derecho, Derechos Humanos, Inmigración y Asuntos Penitenciarios. La directriz fue emitida en concordancia con la postura del presidente, Prabowo Subianto, con Israel, apunta el texto oficial. EFE Compartir en X

Irán dice que la tregua en Gaza podría abrir la puerta a ataques israelíes en otras zonas Un influyente asesor del líder supremo de Irán, Ali Jameneí, advirtió que el acuerdo de paz entre Israel y Hamás en Gaza podría ser “el fin del alto el fuego” en otros países de la región, en una aparente referencia a posibles ataques israelíes contra otros países. “El inicio del alto el fuego en Gaza podría ser el fin entre bambalinas del alto el fuego en otro lugar”, dijo en X Alí Akbar Velayati, uno de los principales asesores de Jameneí. Velayati etiquetó en su publicación los países de Irak, Yemen y Líbano, y no mencionó a Irán. Israel e Irán mantuvieron una guerra en junio que inició el Estado judío, en un conflicto en el que atacó instalaciones militares, nucleares y civiles en suelo iraní. EFE Compartir en X

Alemania destinará 29 millones de euros a ayuda humanitaria para Gaza El canciller alemán, Friedrich Merz, anunció el viernes que Alemania destinará 29 millones de euros a ayuda humanitaria inmediata para Gaza, tras la ratificación por parte de Israel del alto el fuego con el grupo militante palestino Hamás. "Aportaremos 29 millones de euros a ayuda humanitaria. Junto con Egipto, invitaremos a una conferencia para la reconstrucción de Gaza", declaró Merz en X. Compartir en X

Y tras el acuerdo de paz en Gaza... ¿qué pasa ahora? Tras la firma del acuerdo de paz entre Israel y Hamás para la Franja de Gaza, esto es lo que se espera que tenga lugar en las próximas horas: El alto el fuego debería entrar en vigor en la madrugada del sábado, 24 horas después de la aprobación del acuerdo por parte del Gobierno israelí.

debería entrar en vigor en la madrugada del sábado, 24 horas después de la aprobación del acuerdo por parte del Gobierno israelí. Los soldados israelíes se retirará a una línea desde la que mantienen el control del 53% de la Franja de Gaza . Se trata de una de las tres etapas de repliegue incluidas en el plan de Trump.

. Se trata de una de las tres etapas de repliegue incluidas en el plan de Trump. Comenzará la liberación de los rehenes israelíes de Hamás , vivos o muertos. Después, la liberación por parte de Israel de los presos palestinos que cumplen cadena perpetua en cárceles israelíes, así como de los detenidos en Gaza.

, vivos o muertos. Después, la liberación por parte de Israel de los presos palestinos que cumplen cadena perpetua en cárceles israelíes, así como de los detenidos en Gaza. Estados Unidos trasladará a unos 200 soldados a Israel para coordinar una fuerza multinacional que supervise el alto el fuego. Compartir en X

