Anteriores jefes de Urgencias en el Hospital de Torrejón ya cambiaban los colores a los pacientes durante los triajes

Los detalles laSexta ha accedido en exclusiva a un correo de una trabajadora a sus supervisoras de servicio denunciando que desde la "supervisión se nos ha pedido que cambiemos la prioridad de los pacientes triados en amarillo a verde". La empleada cuenta que su superio les pide que "cambien" a los pacientes "de amarillo a verde".

En el Hospital de Torrejón de Ardoz, cambiar los colores de triaje de los pacientes en Urgencias era una práctica habitual, según reveló una trabajadora en un correo al que tuvo acceso laSexta. La supervisión pedía modificar la prioridad de pacientes de amarillo a verde para reducir la espera, lo que, según la trabajadora, infravaloraba el trabajo de enfermería y ponía en riesgo la seguridad de los pacientes. El Sindicato de Enfermería (SATSE) denunció estas prácticas en abril, calificándolas de "riesgo inaceptable" por basarse en criterios estadísticos y no clínicos, y destacando la falta de directrices claras y protocolizadas.

Cambiar los colores a los pacientes durante los triajes en Urgencias en el Hospital de Torrejón de Ardoz (Madrid) era una práctica habitual. En un correo al que ha tenido acceso en exclusiva laSexta, una trabajadora del centro hospitalario alertaba a sus supervisoras de servicio que los jefes de Urgencias pedían esos cambios intencionadamente.

En dicho correo, la trabajadora alertaba a sus supervisoras que "se nos ha pedido por parte de supervisión que cambiemos la prioridad de los pacientes triados en amarillo a verde ya que había muchos pacientes en amarillos pendientes por ver y en verdes no había prácticamente nadie".

Con esta práctica, aseguraba que "se infravalora el trabajo realizado en triaje y el trabajo de enfermería", recalcando que cambiar la prioridad de los pacientes "repercute negativamente en su seguridad y en la nuestra como profesionales": "Retriar a un paciente porque nos lo pida supervisión o dirección médica es una mala praxis y, por tanto, puede conllevar problemas legales a nosotros como profesionales".

"No sé si habría posibilidad de buscar otras soluciones para disminuir la espera médica que no sea cambiando la prioridad desde el triaje", concluía en su mensaje a sus supervisoras. De hecho, la trabajadora señala que la anterior jefa del servicio de Urgencias, que hacía esas prácticas, ahora trabaja para la Comunidad de Madrid y está en la Dirección General de Humanización del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS).

Unas prácticas que, como también ha podido saber laSexta, se seguían haciendo al menos hasta este mes de noviembre. En otro correo al que ha tenido acceso la cadena con fecha del 20 de noviembre, una trabajadora comunicaba ese día por la tarde que "habían sido retriados varios pacientes por parte de medicina de amarillos a verdes sin ser valorados por ningún médico previamente".

De hecho, especifica el caso de una paciente de 21 años que sufrió ese cambio de prioridad. "Con todo esto se pone en riesgo la seguridad del paciente y, además, atraso en el resto de analíticas y tratamientos de los pacientes ya que esta paciente requiere más prioridad"

"Como sabemos, no es la primera vez que pasa esto con el cambio de prioridades de los pacientes cuando se ha realizado una buena labor en el triaje de enfermería", concluye el correo.

SATSE lo denunció en abril

El Sindicato de Enfermería (SATSE) de Madrid denunció el pasado mes de abril el retriaje de pacientes graves a menos graves en el hospital de Torrejón de Ardoz con fines "estadísticos", subrayando que era un "riesgo inaceptable tanto para los profesionales como para los pacientes".

En un escrito al que ha tenido acceso laSexta, la sección sindical quiso "dejar constancia" ante la directora de Enfermería "de las prácticas inapropiadas" que se estaban "llevando a cabo en el Servicio de Urgencias", como eran "las directrices e indicaciones dadas a los profesionales de enfermería para realizar modificaciones en el triaje que no responden a criterios clínicos".

Así, ponían como ejemplo que se estaba llevando a cabo la "reasignación de pacientes amarillos a triaje verde de menor gravedad, sin justificación médica, basándose en razones estadísticas y organizativas inaceptables". "La creciente desorganización se debe, entre otros, a que las directrices en triaje son cambiantes. Estas instrucciones, en lugar de ser protocolizadas o comunicadas oficialmente, se transmiten de manera verbal entre los trabajadores. Esta falta de claridad y estabilidad dificulta que el personal ejecute su labor con la coherencia necesaria", subrayaban.