Ningún alquiler por encima del 30% de la renta media: así es Casa 47, el nuevo portal de vivienda pública

¿Cómo me afecta? Los contratos de alquiler que se cierren tendrán una vigencia de hasta 75 años, con revisiones cada 14. Por ejemplo, en Madrid podrán bajar un 38% sobre el precio de mercado, o a la mitad en el caso de Málaga.

El Gobierno ha presentado este jueves oficialmente su empresa de vivienda pública: Casa 47, por el artículo 47 de la Constitución, el del derecho a la vivienda.

A través de él, el Gobierno pretende poner en alquiler las 40.000 viviendas de la Sareb y más que se quieren construir. Cualquier hogar con una renta anual entre los 16.800 y los 60.000 euros podrá acceder a una de estas viviendas. Y los contratos de alquiler que se cierren tendrán una vigencia de hasta 75 años, con revisiones cada 14. Ya lo ha dicho la ministra, son alquileres para toda la vida.

Tras su aprobación el próximo martes en el Consejo de Ministros, comenzará a funcionar en el primer trimestre de 2026 y lanzará una oferta de compra de 100 millones de euros para elevar el parque público de vivienda en España.

Actualmente, en Madrid, un piso de 80 metros cuadrados se alquila por unos 1.800 euros al mes. Según ha adelantado la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el alquiler de un piso similar en Casa 47 costaría unos 1.100 euros, casi 700 euros menos.

En Málaga, un alquiler de 80 metros cuadrados cuesta actualmente unos 1.300 euros. A través de Casa 47 ese mismo piso valdría, en teoría, 664 euros. A mitad de precio, y para toda la vida.

Ningún alquiler podrá sobrepasar el 30% de la renta media del territorio, ya que el precio se fijará en base a criterios de asequibilidad y no por el coste de construcción, y habrá un tope por comunidades autónomas. A modo de ejemplo, podrán bajar las rentas en Madrid un 38% sobre el precio de mercado, o a la mitad en el caso de Málaga.

"Es un día importante para el Gobierno y para la sociedad española. Estamos creando algo nuevo y bueno para España", ha afirmado la ministra, que ha insistido en blindar la vivienda pública para siempre y frenar la especulación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.