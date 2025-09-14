Abascal organiza un nuevo acto contra una izquierda "asesina y mentirosa" y homenajea a Charlie Kirk: "Nos llaman fascistas para matarnos"

Los detalles A diferencia de otras ediciones, este año han sorprendido las ausencias del primer ministro de Hungría, Viktor Orban y Marine Le Pen. Por su parte, el presidente argentino, Javier Milei, ha participado telemáticamente.

Charlie Kirk se ha convertido en el gran protagonista de la nueva cumbre ultra organizada por Vox en el Palacio Vista Alegre de Madrid. Su líder, Santiago Abascal, ha reunido este domingo a diferentes aliados internacionales con el objetivo de "reconquistar" Europa y rescatarla de una izquierda "asesina, mentirosa, inútil, ladrona, vaga y criminal".

A diferencia de otras ediciones, este año han sorprendido las ausencias del primer ministro de Hungría, Viktor Orban, y Marine Le Pen. Tampoco se ha personado el mandatario argentino, Javier Milei, que ha participado vía telemática para apoyar a su gran amigo Abascal, como el chileno José Antonio Kast; el expresidente colombiano Álvaro Uribe; la opositora venezolana María Corina Machado; el líder del austríaco FPÖ, Herbert Kikl.

Una de las grandes sorpresas durante el acto, al que han asistido 8.500 personas, según Vox, ha sido la participación de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que ha enviado un vídeo a los asistentes. El gran y recurrente tema de esta cumbre ha sido el reciente asesinato del activista conservador Charlie Kirk, que falleció tras ser disparado en un acto en la Universidad de Utah.

El líder del portugués Chega!, André Ventura; la eurodiputada griega de La voz de la razón, integrada en Patriots, Afroditi Latinopoulous; el alcalde de Lima (Perú), Rafael López Aliaga y el líder del partido belga Vlaams Belang, Tom van Grieken sí han sido vistos en el Palacio Vista Alegre.

Abascal y los presentes han honrado la memoria del republicano, aliado del presidente estadounidense, Donald Trump, proyectando un vídeo y cantando La muerte no es el final acompañada de una ovación de varios minutos. "Nos llaman fascistas para matarnos", ha apuntado.

Además, el máximo dirigente de Vox ha vuelto a criticar al Ejecutivo y ha sostenido que "en España están dispuestos a pactar con Satanás para seguir en el Gobierno".

"Cárcel" para Sánchez

Por su parte, Ventura ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha revelado qué es lo primero que haría si fuera preidente de España: "Mi primera medida sería meter a Pedro Sánchez en la cárcel, seguro, seguro, hay que echarlo, a la cárcel, a la cárcel, a la cárcel", ha dicho. Tras estas palabras, se han escuchado cánticos de "Pedro Sánchez, hijo de puta" por parte de los asistentes.

De su lado, la eurodiputada griega ha explotado contra la inmigración ilegal: "El islam tiene que abandonar la Europa cristiana: si no te gustan los valores de Europa nos da igual, nadie os ha invitado, no os queremos aquí, volved a vuestro país". "Adáptate o vete, los pueblos de Europa no serán reemplazados, nuestras naciones no serán borradas ni arrebatadas", ha añadido Van Grieken.