La Flotilla, interceptada

El momento de la detención de Greta Thunberg por parte de Israel durante la intercepción de la Flotilla

¿Qué ha dicho? "Varios barcos de la flotilla Hamás-Sumud han sido detenidos de forma segura y sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí. Greta y sus amigos están sanos y salvos", ironiza el Ministerio de Exteriores israelí.

La activista sueca Greta Thunberg, sentada mientras las fuerzas de seguridad israelíes interceptan embarcaciones de la Flotilla Global Sumud
El Ministerio de Exteriores israelí ha informado de que varios barcos de la Flotilla Global Sumud han sido "detenidos sin problema" y que sus pasajeros están siendo trasladados a un puerto israelí. Como si de un trofeo se tratase, han compartido el momento de la detención de la activista sueca Greta Thunberg, ironizando al asegurar que tanto ella como "sus amigos están sanos y salvos".

Los barcos de la Flotilla fueron rodeados por buques israelíes. 19 de las embarcaciones han sido interceptadas, con otras 25 intentando llevar ayuda humanitaria a Gaza.

La Global Sumud Flotilla, compuesta por más de 40 navíos y 500 voluntarios, intenta mantener el rumbo a Gaza mientras denuncian sufrir "intercepciones ilegales de Israel". "Somos el Ejército de Israel. Se están acercando a una zona bloqueada. Si desean enviar ayuda a Gaza, pueden hacerlo a través de los canales oficiales", avisaban las fuerzas de Israel antes de comenzar con estas intercepciones.

Entre las personas detenidas también está la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, que publicó un vídeo en el que decía que había sido "detenida ilegalmente" por Israel. España creó una unidad de seguimiento permanente sobre la situación de la Global Sumud Flotilla; mientras, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, pidió que la integridad física y derechos de los activistas españoles que viajan en la Flotilla deben ser respetados.

En virtud de la ley israelí, una vez que los pasajeros sean detenidos pueden ser deportados 72 horas después de la emisión de la orden, a menos que la persona acepte voluntariamente ser expulsada, como pasó con cuatro de los 12 activistas a bordo del Madleen, la última embarcación interceptada por Israel el pasado junio.

