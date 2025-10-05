¿Está Pedro Sánchez nominado al Nobel de la Paz? Jesús Espinosa lo aclara en La Roca

En los últimos días, se ha viralizado en redes la supuesta nominación de Pedro Sánchez al Premio Nobel de la Paz. En La Roca, Jesús Espinosa, de Newtral.es, aclara el origen del rumor y explica por qué todo apunta a que es un bulo.

¿Va a ganar Pedro Sánchez el Nobel de la Paz? ¿Es un candidato real o simplemente un bulo? Para resolver esta duda, La Roca invitó a Jesús Espinosa, de Newtral.es, con el objetivo de aclarar todas las informaciones que circulan sobre este tema.

"No se habla de otra cosa y la pregunta es: ¿Está Pedro Sánchez nominado al Premio Nobel de la Paz?", plantea el periodista, quien asegura que en las últimas semanas las redes sociales se han llenado de mensajes sobre esta posible nominación.

Sin embargo, todo apunta a que se trata de un bulo nacido a raíz de unas declaraciones de Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, durante una entrevista en la Televisión Canaria. En ella, le preguntaron si el 'pique' entre Donald Trump y Pedro Sánchez se debía a la supuesta nominación al Nobel de la Paz.

"Yo tengo claro quién se lo merecería. Tenemos un presidente del Gobierno de España que desde el primer momento dijo que lo que estaba ocurriendo en Gaza era inaceptable. Él (Sánchez) está haciendo todo lo que puede para preservar y mantener esa paz", comentó el ministro en su día.

Tras esas declaraciones, comenzó a circular una imagen sobre la 'supuesta candidatura de Sánchez'. En realidad, se trata de una fotografía generada por inteligencia artificial en 2024, con motivo del Día de los Santos Inocentes, que ahora ha vuelto a hacerse viral.

Asimismo, Espinosa aclara que no se puede saber si Pedro Sánchez está o no nominado al Premio Nobel de la Paz, ya que las candidaturas son anónimas. Más información en el vídeo principal de La Roca.

