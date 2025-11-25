El Lotómetro de la Lotería de Navidad 2025, la herramienta definitiva para comprobar todos tus décimos

En el caso de que hayas compartido algún décimo con alguien, el Lotómetro también te permite avisarle del resultado a través de un mensaje de WhatsApp.

Además, el Lotómetro incluye la relación de todos los números agraciados con los principales premios del sorteo de Navidad, desde el Gordo hasta el último quinto premio.

A partir de ahí, tu navegador recordará todos esos números en tu dispositivo (móvil, ordenador o tablet) para que puedas consultar el resultado de tus décimos en cualquier momento con solo pulsar el botón " Comprobar ".

El Lotómetro de laSexta te permite comprobar de forma simultánea todos tus décimos de Lotería de Navidad. Sólo tienes que introducir tus números e indicar la cantidad que juegas por cada uno de ellos.

El Lotómetro es la herramienta más completa para ir guardando todos los números con los que juegas en este sorteo de la Lotería de Navidad: te contamos cómo le puedes sacar el máximo partido al comprobador de décimos.

Se acerca el día de la Lotería de Navidad y media España se vuelve un poco 'tarumba': colas en 'Doña Manolita' (Madrid), 'La Bruja de Oro' (Sort, Lleida), 'Manises'... las administraciones que más premios de la Lotería de Navidad han repartido a lo largo de la historia son, obviamente, las que más venden años después, y frente a sus puertas decenas de personas esperan para hacerse con algunos de los muchos números que ponen a la venta. Ese es el truco: a más números vendidos, más posibilidad de repartir el Gordo.

Pero la probabilidad y la estadística no protagonizan este sorteo: lo hace la suerte y la superstición. Los tradicionales tiran de fechas importantes en sus vidas para formar sus décimos; otros optan por acontecimientos clave de la historia; los hay que prefieren escoger números con significado para ellos, como el 00093 de Marc Márquez, uno de los décimos más buscados en 2025. Son 100.000 las opciones y aunque desde hace años la venta por Internet empezó a crecer de cara al sorteo del 22 de diciembre, siempre hay que tener en cuenta que no todos los números se pueden adquirir online.

En cualquier caso, y para cualquier jugador de la Lotería de Navidad, no hay mejor herramienta que el Lotómetro de laSexta. A priori puedes pensar que hasta el 22 de diciembre no te hará falta, pero si lo sabes utilizar bien, puede serte muy útil en las semanas previas al sorteo. ¿Por qué? Porque te permite ir guardando todos tus números para, el día del sorteo, comprobarlos todos a la vez. No se le puede a uno poner más fácil consultar los premios del sorteo.

Así funciona el Lotómetro de laSexta

El funcionamiento del Lotómetro es sencillo y muy intuitivo. Por un lado, está la relación de los premios, donde según se desarrolle el sorteo, irán apareciendo los números premiados con cada uno de los cinco grandes del sorteo. En el apartado de 'Comprobar resultados' es donde puedes trabajar: puedes ir añadiendo cada uno de los números con los que juegas, así como la cantidad que juegas con cada uno. Para eso, sólo tienes que ir rellenando los bloques habilitados:

Tu número : tienes que añadir los cinco dígitos de cada combinación con la que juegas, incluidos los 0 a la izquierda. Ha de ser un número entre el 00000 y el 99999, que son las 100.000 combinaciones que entran en el bombo grande.

: tienes que añadir los cinco dígitos de cada combinación con la que juegas, incluidos los 0 a la izquierda. Ha de ser un número entre el 00000 y el 99999, que son las 100.000 combinaciones que entran en el bombo grande. Cantidad: por defecto, si no pones nada, aparecerán los 20 euros del precio del décimo. Pero si compartes un décimo o lo que tienes son participaciones —o, en el otro lado de la balanza, tienes varios décimos con el mismo número— puedes poner la cantidad exacta que juegas por ese número. Si tienes tres décimos, serán 60 euros; si tienes un décimo compartido con cuatro personas, tendrás que poner 5 euros.

Una vez que tienes estas dos informaciones, sólo tienes que pulsar el botón de 'Añadir número' y éste se quedará guardado. Si no borras el historial o la caché y utilizas siempre el mismo dispositivo, los números de la Lotería de Navidad se quedarán guardados hasta que tú quieras: puedes eliminarlos pulsando la opción individual para cada número o, para que desaparezcan todos a la vez, la opción de 'Vaciar Lotómetro'. Aunque aparezcan unas pocas líneas, lo cierto es que puedes añadir tantos números como quieras. Hasta que finalice el sorteo, los resultados por cada número son los siguientes:

→ Pendiente de sorteo

→ Número premiado

Sólo se marcará la opción de número premiado una vez que, en el desarrollo del sorteo, el número en cuestión haya sido premiado, o bien con alguno de los cinco grandes, con alguna aproximación o con la pedrea. Para comprobar los resultados, muy fácil: sólo tendrás que pulsar la opción de 'Comprobar'. Que un número aparezca como 'pendiente de sorteo' significa, a priori, que aún no ha sido cantado por las niñas y niños de San Ildefonso, pero lo mejor es que esperes a que termine el sorteo para comprobarlo. Eso sí, la relación de números premiados no será oficial hasta que Loterías y Apuestas del Estado finalice el escrutinio del sorteo y publique todos los premios.

Cuando sí marque un número premiado, te dirá la cantidad de dinero (bruto) ganado en función de lo jugado: si a un décimo premiado con el Gordo le corresponden 400.000 euros y tienes un décimo con esa combinación pero compartido con otra persona, por lo que juegas 10 euros, el dinero que te corresponde son 200.000 euros.

Compartir el resultado de la Lotería de Navidad con el Lotómetro

Precisamente para estos casos, en los que compartas un décimo con familiares o amigos, existe una opción específica del Lotómetro, con el fin de compartir el resultado del número en cuestión: sólo tienes que pulsar en la opción del símbolo de WhatsApp que aparece a la izquierda del número —junto a un aspa de color rojo, la que sirve para eliminar la combinación del Lotómetro— y compartirlo con quien quieras.

Y ahora ya sólo queda tener suerte, mucha suerte.

*Sigue a laSexta en Google: la actualidad y el mejor contenido aquí.