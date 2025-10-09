Hamás entregará a los rehenes vivos a partir del sábado y avanza que tardará más tiempo en devolver los cuerpos de los muertos

Familiares de los rehenes israelíes retenidos por Hamás celebran el acuerdo de paz en Gaza

El contexto Las celebraciones por el acuerdo de paz se están dando tanto en Gaza como en Tel Aviv. Se espera que el gobierno de Netanyahu ratifique el acuerdo este mismo jueves.

Israel y Hamás han alcanzado un acuerdo de paz para implementar la primera fase del plan de Donald Trump en la Franja de Gaza, lo que permitirá la liberación de rehenes israelíes y presos palestinos en un plazo de 72 horas. Según Reuters, los rehenes podrían ser liberados a partir del sábado, e Israel retirará sus fuerzas en las 24 horas siguientes a la firma del acuerdo. Este se formalizará el jueves, coincidiendo con el segundo aniversario del ataque de Hamás en Israel. El acuerdo es visto como un éxito diplomático por Netanyahu y ha sido celebrado tanto en Gaza como en Tel Aviv. Sin embargo, la recuperación de los cuerpos de los rehenes muertos llevará más tiempo.

Tras cerrarse el acuerdo de paz entre Israel y Hamás para implementar la primera fase del plan de paz de Donald Trump para la Franja de Gaza, se espera la liberación de los rehenes israelíes y presos palestinos en los próximos días, dentro de ese plazo de 72 horas que establece el plan en uno de sus 20 puntos.

Una fuente citada por la agencia Reuters traslada que los rehenes israelíes podrían ser liberados a partir de este sábado, mientras que Israel retirará sus fuerzas sobre el terreno en las 24 horas siguientes a la firma del acuerdo.

La rúbrica definitiva del acuerdo se dará este jueves, cuando el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, reúna a su Gobierno para cerrar esta primera fase en busca de la paz en el enclave. El acuerdo llega apenas un día después del segundo aniversario del ataque de Hamás en Israel que desencadenó el genocidio en la Franja de Gaza, donde han sido asesinadas más de 67.000 personas.

Se tardará más en devolver a los muertos

Tanto en Gaza como en Tel Aviv se ha celebrado la noticia por un acuerdo que, de implementarse en su totalidad, detendría una guerra que ha escalado hasta convertirse en un conflicto regional, involucrando a países como Irán, Yemen y Líbano.

Netanyahu considera este acuerdo como "un éxito diplomático y una victoria nacional y moral para el Estado de Israel". Las familias de los israelíes retenidos como rehenes en Gaza se reunieron en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv tras el anuncio, con agradecimientos a Trump.

Una fuente de Hamás traslada a Reuters que los rehenes vivos serían entregados en un plazo de 72 horas tras la solicitud del gobierno israelí. Miembros de la organización han dejado claro que llevará más tiempo recuperar los cuerpos de los rehenes muertos de los escombros de Gaza.

