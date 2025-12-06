Día de la Constitución, en directo | El Parlamento celebra el aniversario de la Constitución con el plante de varias formaciones políticas

El PNV señala que el principal reto de la Constitución es "reconocer las naciones del Estado" porque "sigue siendo tabú" La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha señalado que el reto de la Carta Magna es "reconocer las naciones del Estado, pero cinco décadas después sigue siendo tabú". Así lo afirmó Vaquero, en unas declaraciones en el País Vasco, en las que criticó que "el principal reto de la Constitución Española sigue siendo la falta de reconocimiento de las naciones dentro del Estado y el derecho a decidir de su ciudadanía libre y democráticamente". "Cinco décadas después, para los partidos estatales, incluso para aquellos que dicen defender la plurinacionalidad, esto sigue siendo tabú". Vaquero también reprochó que, "como reflejo de que la Constitución no ha sabido adaptarse a los tiempos, siguen vivas otras reclamaciones de EAJ-PNV". Así, recalcó "la supresión del artículo 155, que no incluya dentro de las funciones de las Fuerzas Armadas garantizar el ordenamiento jurídico ni la integridad territorial o la inviolabilidad de la figura del Rey". Servimedia Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Pepa Millán (Vox): "El Gobierno se sirve de estos actos para fingir una normalidad que no es cierta" Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, ha atendido a los medios de comunicación en las puertas del edificio para justificar la ausencia de la formación ultraderechista en el acto. "El Gobierno se sirve de estos actos para fingir una normalidad que no es cierta y no vamos a participar de un acto de un gobierno cercado por la corrupción. Hemos excusado nuestra ausencia al JEMAD. No podemos compartir un acto con un gobierno que pisotea a los españoles", ha defendido. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Las ausencias del Día de la Constitución: sin representantes nacionalistas ni ninguna figura de Vox Los principales ausentes de la celebración del Día de la Constitución vuelven a ser los partidos nacionalistas, que no han acudido al acto. Ahora bien, la novedad en esta ocasión es la ausencia de representantes de Vox, que han decidido dar un nuevo plante a un Gobierno "instalado en la corrupción y la ilegitimidad" como ya hicieran en el Día de la Hispanidad. De esta manera, los de Santiago Abascal reiteran su postura de no coincidir con figuras del Ejecutivo más allá de la sede parlamentaria. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Feijóo propone crear una asignatura para conocer mejor la Constitución El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado este sábado el Día de la Constitución añadiendo que "defenderla es también conocerla". Por ello, en su cuenta de 'X' ha planteado crear una asignatura para "enseñar sus valores y principios, sin ideologías". Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

La Casa Real también celebra el aniversario de la Constitución con sus dos primeros artículos El rey Felipe VI ha recordado en el 47º aniversario de la Constitución, que se conmemora este sábado, los dos primeros artículos de la Carta Magna, que a su inicio inciden en que España es un Estado social y democrático de Derecho y que su forma política es la de la Monarquía parlamentaria. A través de la red social X, la Casa del Rey ha deseado un "Feliz Día de la Constitución" a todos los españoles y ha publicado una foto de un ejemplar de la Carta Magna que señala los artículos primero y segundo del Título preliminar de la misma. En este sentido, recuerda que el artículo 2 recoge que la Constitución se fundamenta en la "indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas". Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

Pedro Sánchez celebra "47 años de democracia" El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este sábado el 47 aniversario de la Constitución Española señalando que "es el mejor camino para avanzar hacia un futuro de igualdad, y justicia social, con servicios públicos fuertes que mejoren la vida de la gente". Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo