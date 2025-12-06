Illa encarga la auditoría de los cinco centros que trabajan con el virus de la peste porcina

El president de la Generalitat, Salvador Illa, visita el centro de mando avanzado de contención de la peste porcina africana en Santa Perpètua de Mogoda, Barcelona.

Los detalles El presidente de la Generalitat ha defendido investigar las instalaciones que se encuentren dentro del radio de 20 kilómetros donde se han dado los casos y revisar los protocolos de forma preventiva.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha solicitado al Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Irta) una auditoría de los centros que trabajan con el virus de la peste porcina africana (PPA) en un radio de 20 kilómetros del brote. Illa ha defendido la revisión preventiva de instalaciones y protocolos, destacando la plena confianza en el Irta. Actualmente, el brote no ha afectado a las 55 granjas cercanas, con más de 80.000 animales, y hay 13 casos confirmados. Según Illa, no hay riesgo para la salud humana en el consumo de carne porcina de la zona.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha encargado al Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (Irta) una auditoría de todos los centros que trabajan con el virus de la peste porcina africana (PPA) dentro del radio de 20 kilómetros donde se ha producido el brote.

El líder catalán ha dicho que estos centros "no son más de cinco" y ha defendido auditar las instalaciones y revisar los protocolos de forma preventiva, en declaraciones este sábado desde el centro de mando avanzado para la contención del brote de PPA, en la sede del cuerpo de Agents Rurals en la Finca de Torreferrussa, en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona).

"El informe nos dice que no podemos descartar ninguna hipótesis y por tanto, por nuestra parte, activamos ya esta revisión de instalaciones y esta revisión también de protocolos. No podemos confirmar nada, no podemos descartar nada", ha resumido.

Se encarga al Irta que conforme un grupo de personas expertas y competentes, e "idealmente" pedirá también que haya representantes de las instituciones. Así, Illa ha enfatizado que en el Govern hay "plena confianza" en este instituto de la Generalitat.

Asimismo, ha destacado que el brote no ha llegado a ninguna de las 55 granjas dentro del radio, que cuentan con más de 80.000 animales, y que el número de positivos hasta el momento es de 13 casos confirmados, con "más de 70 casos negativos".

"No hay ningún riesgo"

La carne de los cerdos de granjas en este radio se empezará a poner en consumo en el mercado español y ha afirmado que "no hay ningún riesgo" en el consumo de esta carne para la salud humana.

También ha dicho que "se está consiguiendo este objetivo de contener el brote" que, dice, es la prioridad número uno, por lo que ha agradecido el trabajo de todos los efectivos desplegados y ha pedido a los ciudadanos cumplir con las restricciones de acceso al medio natural.

El presidente ha informado de esta medida a raíz del informe del Centro de Investigación en Sanidad Animal (CISA-INIA), laboratorio de referencia de la Unión Europea situado en Valdeolmos (Madrid), que detalla que el genoma del virus detectado es similar al que circuló en Georgia en 2007 y que suele emplearse en estudios experimentales y en la evaluación de vacunas.

Este descubrimiento ha puesto el foco en el laboratorio de salud animal localizado en el Campus de la Universidad Autónoma de Barcelona, en Bellaterra, a apenas un kilómetro de donde hace unos días aparecieron los primeros ejemplares de jabalíes muertos.

