Sánchez y Feijóo se enzarzan en el aniversario de la Constitución: "Los que dicen que España camina en una dictadura son los que la apoyan"

El Día de la Constitución ha unido a PSOE y PP en el mismo lugar en un acto celebrado en el Congreso de los Diputados. Y esa se podría decir que ha sido la única unión vista este sábado porque ni Pedro Sánchez ni Alberto Núñez Feijóo han acercado posturas con unos discursos en los que han vuelto a cargar contra su rival político.

España ha celebrado el 47º aniversario de la Carta Magna. Para ambos líderes era un motivo de celebración, pero cada uno lo ha afrontado desde un prisma diferente. En el caso del presidente del Gobierno, no ha dudado en defender que nuestro país "vive hoy uno de los mejores momentos de la historia democrática".

Por ello, ha querido defender la democracia frente aquellos "profetas del desastre que dicen la letanía de que España se hunde y se rompe". "No deja de ser curioso que los que dicen que España camina con una dictadura, o bien son nostálgicos de la dictadura franquista o pactan con estos nostálgicos", ha añadido.

Sánchez también ha señalado que "no deja de ser paradójico que hablen de que España se rompe cuando este Gobierno ha dado más de 300.000 millones de euros respecto a la administración anterior para financiar el estado de bienestar mientras donde gobierna la derecha con la ultraderecha hay un desmantelamiento de la sanidad o educación pública".

Para el presidente del Gobierno, uno de esos profetas es el líder de la oposición. Un Feijóo que ha decidido no felicitar al Ejecutivo por su labor defendiendo la Constitución porque "no lo están haciendo": "Es el Gobierno que más ha atacado la Constitución en estos 47 años. Nunca habíamos tenido uno que atacara tanto la Constitución y degradase tanto las instituciones. Defender la Constitución también es señalar a quienes las atacan".

Ante esta situación, Feijóo, arropado por sus presidentes autonómicos, se ha vuelto a postular como la alternativa política con el "compromiso de dejar una época decadente de la política española" comentando que espera que en el 50 aniversario de la Carta Magna haya un "gobierno constitucionalista".

Puestos a señalar, el líder 'popular' también ha cargado contra Vox, en su caso por decidir no acudir al acto institución dando plantón al Gobierno. Porque, según sus palabras, el PP ha acudido a decir "sí a la Constitución, sí a la nación española y sentirnos orgullosos. Da igual quien viene o quien falta, somos un partido que nació después de la Constitución para defenderla y cumplirla".

Aunque, técnicamente, los ultraderechistas sí han venido al acto. Eso sí, para decir que no vienen. Su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha atendido a los medios de comunicación para justificar su ausencia: "El Gobierno se sirve de estos actos para fingir una normalidad que no es cierta y no vamos a participar de un acto de un gobierno cercado por la corrupción. Hemos excusado nuestra ausencia al JEMAD. No podemos compartir un acto con un gobierno que pisotea a los españoles".

Quien también ha acudido ha sido Sumar. La formación de Yolanda Díaz ha explicado que no solo hay que celebrar la Constitución, sino también releerla con especial énfasis al artículo 47 que recoge el derecho a una vivienda digna y la necesidad de regulaciones para evitar la especulación.

Una vez dentro, sonrisas, música y el discurso de la Presidenta del Congreso, Francina Armengol, quien ha dedicado unas palabras a la reforma constitucional. Deja caer que siempre caben nuevas líneas, aunque por experiencia sabemos que incorporarlas no es precisamente fácil.

