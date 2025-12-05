'La Roja', en el bombo uno
Sorteo Mundial 2026 hoy, en directo: rivales de España en la fase de grupos
La selección española busca tres rivales con los que se verá las caras en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Síguelo en directo en 'laSexta'.
HABLA HUGO SÁNCHEZ
"Tengo recuerdos maravillosos del Mundial. En 1986 pudo jugar un Mundial con México, en mi país. Nos tenemos que sentir priviligeiados de haber albergado tres Mundiales en nuestra tierra. Ojalá sea histórico. Pido que haya tranquilidad y disfrute, no violencia", asegura la leyenda del Real Madrid.
ESTADOS UNIDOS, MÉXICO Y CANADÁ YA SABEN A QUE GRUPO VAN
Los americanos irán al grupo D, los mexicanos al A y los canadienses al B, algo que ya se sabía de antemano. Lo único que había que conocer era en qué grupo exactamente iban los anfitriones.
COMIENZA EL SORTEO
El primer ministro Carney saca la primera 'bola'.
INFANTINO ANUNCIA EL COMIENZO DEL SORTEO
Ha asegurado, sorprendentemente, que ha cambiado el procedimiento del sorteo. Los asistentes serán Trump, el presidente de los Estados Unidos; Claudia Sheinbaum, presidenta de México y Mark Carney, primer ministro de Canadá.
ROBERTO CARLOS: "PARA BRASIL ES ESPECTACULAR TENER A ANCELOTTI"
"Le deseo lo mejor y toda la suerte para que, después de mucho tiempo, podamos volver a jugar la final de un Mundial", concluye el brasileño.
HABLA ROBERTO CARLOS
"Ser campeón del mundo es lo máximo a lo que puede aspirar un futbolista. Estamos orgullosos de haber hecho felices a millones y millones de brasileños", asegura la leyenda 'carioca' recordando el mundial conseguido en 2002.
SALTA AL ESCENARIO LIONEL SCALONI
El seleccionador argentino presenta el trofeo de la copa del mundo como vigente campeón: "En ningún momento pensamos que la final podría acabar mal. Intentaremos hacer los mismo el Mundial que viene y no dar nada por perdido".
PREMIO PARA DONALD TRUMP
El presidente de los Estados Unidos recibe el 'Premio de la Paz de la FIFA'.
INFANTINO: "SERÁ COMO TENER 100 'SUPER BOWLS' EN UN MES"
El presidente de la FIFA ha querido alentar al público con una curiosa comparación entre el fútbol y el fútbol americano.
TOMA LA PALABRA GIOVANNI INFANTINO
El presidente de la FIFA toma el testigo al comienzo de la ceremonia para dar la bienvenida a los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México.
LA FINAL DEL MUNDIAL SE DISPUTARÁ EN NUEVA YORK
Tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium. Cabe recordar que Estados Unidos tendrá once sedes. Tres tendrá México y dos Canadá.
DATOS IMPORTANTES
Del sorteo de la tarde de este viernes saldrán nada más y nada menos que doce grupos. Cabe recordar que, a falta de que se clasifiquen algunas selecciones, serán 48 combinados los que formarán parte de este Mundial.
SELECCIONES EN EL BOMBO CUATRO
Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda y los cuatro clasificados de las Eliminatorias europeas (A, B, C y D) y los dos ganadores de la repesca internacional de la FIFA.
SELECCIONES DEL BOMBO TRES
Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica.
SELECCIONES EN EL BOMBO DOS
Austria, Australia, Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur y Ecuador.
SELECCIONES EN EL BOMBO UNO
Alemania, Canadá, México, Estados Unidos, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos y Bélgica.
¡¡BIENVENIDOS AL SORTEO PARA EL MUNDIAL 2026!!
En pocos minutos, dará comienzo la ceremonio que decidirá la primera fase de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. España buscar tres rivales a los que medirse en la fase de grupos. La selección de Luis de la Fuente formará parte del bombo uno junto con combinados como Argentina, Brasil o Portugal, algunas de las grandes candidatas al título junto a 'La Roja'.