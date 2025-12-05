Sorteo Mundial 2026 hoy, en directo: rivales de España en la fase de grupos

ESTADOS UNIDOS, MÉXICO Y CANADÁ YA SABEN A QUE GRUPO VAN Los americanos irán al grupo D, los mexicanos al A y los canadienses al B, algo que ya se sabía de antemano. Lo único que había que conocer era en qué grupo exactamente iban los anfitriones. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

¡¡BIENVENIDOS AL SORTEO PARA EL MUNDIAL 2026!! En pocos minutos, dará comienzo la ceremonio que decidirá la primera fase de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. España buscar tres rivales a los que medirse en la fase de grupos. La selección de Luis de la Fuente formará parte del bombo uno junto con combinados como Argentina, Brasil o Portugal, algunas de las grandes candidatas al título junto a 'La Roja'. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo