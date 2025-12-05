Ahora

'La Roja', en el bombo uno

Sorteo Mundial 2026 hoy, en directo: rivales de España en la fase de grupos

La selección española busca tres rivales con los que se verá las caras en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Síguelo en directo en 'laSexta'.

Madrid,
La Copa del Mundo

¡¡BIENVENIDOS AL SORTEO PARA EL MUNDIAL 2026!!

En pocos minutos, dará comienzo la ceremonio que decidirá la primera fase de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá. España buscar tres rivales a los que medirse en la fase de grupos. La selección de Luis de la Fuente formará parte del bombo uno junto con combinados como Argentina, Brasil o Portugal, algunas de las grandes candidatas al título junto a 'La Roja'.

