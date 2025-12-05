Netflix llega a un acuerdo para comprar Warner Bros y HBO por 82.700 millones de dólares

Un usuario accede a su cuenta de Netflix desde su ordenador en una imagen de archivo.

Los detalles La compra del propietario de franquicias emblemáticas como 'Juego de Tronos', 'DC Comics' y 'Harry Potter' inclinará aún más la balanza de poder en Hollywood a favor del gigante del streaming que construyó su dominio sin grandes adquisiciones ni un amplio catálogo de contenido.

Netflix ha anunciado la adquisición de Warner Bros. Discovery, incluyendo HBO, por 82.700 millones de dólares, en un movimiento que reforzará su posición en Hollywood. La oferta de Netflix superó a la de Paramount Skydance, inclinando la balanza de poder hacia el gigante del streaming. La compra, que incluye franquicias como 'Juego de Tronos' y 'Harry Potter', podría enfrentar escrutinio antimonopolio debido a su impacto en el mercado. Netflix planea combinar su servicio con HBO Max para ofrecer precios más competitivos y continuará estrenando películas en cines. El acuerdo, valorado en 27,75 dólares por acción, se cerrará tras la escisión de Discovery Global en 2026.

La famosa plataforma de streaming Netflix adquirirá Warner Bros. Discovery, incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO, por 82.700 millones de dólares, según anunciaron este viernes las dos compañías en un comunicado conjunto.

Este acuerdo cedería el control de uno de los activos más preciados y antiguos de Hollywood a la empresa pionera del streaming que ha revolucionado la industria de los medios. La negociación se produce tras una puja de varias semanas, en la que Netflix se impuso con una oferta de casi 28 dólares por acción, que eclipsó la oferta de casi 24 dólares de Paramount Skydance por la totalidad de Warner Bros. Discovery, incluyendo los activos de televisión por cable que se prevé escindirán.

La compra del propietario de franquicias emblemáticas como 'Juego de Tronos', 'DC Comics' y 'Harry Potter' inclinará aún más la balanza de poder en Hollywood a favor del gigante del streaming que construyó su dominio sin grandes adquisiciones ni un amplio catálogo de contenido, lo que contribuye a sus esfuerzos por defenderse de la competencia de Walt Disney y Paramount, respaldada por la familia Ellison.

"Juntos, podemos ofrecer al público más de lo que ama y ayudar a definir el próximo siglo de la narrativa", declaró Sarandos, codirector ejecutivo de Netflix, en un comunicado.

Sin embargo, el acuerdo probablemente se enfrentará a un fuerte escrutinio antimonopolio en Europa y Estados Unidos, ya que otorgaría al mayor servicio de streaming del mundo la propiedad de un rival que alberga HBO Max y cuenta con casi 130 millones de suscriptores. Paramount, dirigida por David Ellison, que inició la puja con una serie de ofertas no solicitadas y tiene estrechos vínculos con la administración Trump, cuestionó el proceso de venta a principios de esta semana en una carta en la que alegaba un trato favorable a Netflix.

Para disipar las preocupaciones sobre la concentración del mercado, Netflix argumentó en las negociaciones del acuerdo que una posible combinación de su servicio de streaming con HBO Max beneficiaría a los consumidores al reducir el coste de una oferta combinada, según informó Reuters este martes. La compañía también ha comunicado a Warner Bros. Discovery que seguirá estrenando las películas del estudio en cines para disipar los temores de que su acuerdo elimine a otro estudio y a una importante fuente de películas para cine, según informes de prensa.

Las acciones de Netflix cayeron casi un 3% en la preapertura, mientras que las de Paramount bajaron un 2,2%. Comcast, el tercer pretendiente, cotizaba con pocos cambios. Según el acuerdo, cada accionista de Warner Bros. Discovery recibirá 23,25 dólares en efectivo y aproximadamente 4,50 dólares en acciones de Netflix por acción, lo que valora a Warner en 27,75 dólares por acción, o aproximadamente 72.000 millones de dólares en capital y 82.700 millones de dólares, incluyendo deuda.

Se espera que el acuerdo se cierre después de que Warner Bros. Discovery escinda su unidad de redes globales, Discovery Global, en una empresa cotizada independiente, una operación que se completará en el tercer trimestre de 2026. Netflix afirmó que espera generar al menos entre 2.000 y 3.000 millones de dólares en ahorros anuales para el tercer año, tras el cierre del acuerdo.

