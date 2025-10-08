Ahora

Premio Nobel de Química para Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi por "el desarrollo de estructuras metalorgánicas"

Los detalles Así lo ha anunciado este miércoles la Real Academia Sueca de Ciencias: "A través de este desarrollo, los galardonados han brindado a los químicos nuevas oportunidades para resolver algunos de los desafíos que enfrentamos".

Los científicos Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar Yaghi han ganado el Premio Nobel de Química 2025 por "el desarrollo de estructuras metalorgánicas". Así lo han anunciado este miércoles la Real Academia Sueca de Ciencias, que otorga este galardón que concede este galardón, con más de un siglo de historia.

Los ganadores compartirán 11 millones de coronas suecas (1,2 millones de dólares), además de la fama de haber recibido posiblemente el premio científico más prestigioso del mundo.

Este Premio Nobel de Química ha recaído en el japonés Kitagawa, el británico Robson y el jordano Yaghi por desarrollar una nueva arquitectura molecular, concretamente, "por el desarrollo de estructuras metalorgánicas". A través de este avance, reza el comunicado, "los galardonados han brindado a los químicos nuevas oportunidades para resolver algunos de los desafíos que enfrentamos".

El Nobel de Química fue el tercer premio anunciado en la serie de este año, siguiendo la tradición, tras los de Medicina y Física, anunciados a comienzos de esta semana. Establecidos en el testamento del inventor y empresario sueco Alfred Nobel, los premios que reconocen logros en ciencia, literatura y paz se entregan desde 1901, con algunas interrupciones, principalmente debido a las guerras mundiales.

En 2024, el Premio Nobel de Química recayó en los científicos estadounidenses David Baker, John Jumpery Demis Hassabis, por su trabajo en la decodificación de la estructura de las proteínas y la creación de nuevas, lo que generó avances en áreas como el desarrollo de fármacos.

