Muerte del papa Francisco, en directo | El sumo sacerdote fallece tras varios meses de salud delicada

Como argentino, Jorge Bergoglio no perdía la ocasión de manifestar su gran afición al fútbol y su devoción por Messi, aunque, como le aclaró a Jordi Évole en laSexta, de ahí a decir que Messi es Dios hay un gran trecho. También ha bromeado en ocasiones con su estado de salud, sobre todo con una dolencia en una pierna, que sugirió aliviar con "tequila ". Pero no todo han sido escenas felices con este papa, que en su espíritu abierto también ha dado muestras de enfado. Como muestra el vídeo, Bergoglio siempre ha rechazado las señales de pleitesía como la de besar el anillo, por eso le retiraba la mano a los feligreses. En laSexta.com puedes ver algunas de las mejores escenas que ha dejado el papa argentino :

¿Quién sucederá al papa Francisco I?

¿Quién será el próximo papa? Cuando el estado de salud del pontífice tiembla, una de las muchas dudas que surgen es esta. Cuando un papa muere, es casi la principal. La muerte de Francisco I llegaba el Lunes de Pascua, a primera hora de la jornada, después de su última intervención en el Vaticano. El argentino fallecía a los 88 años, tras varios meses con sus ya habituales problemas de salud agravados, y con un Vaticano (y toda la comunidad religiosa) pendiente de su estado durante semanas.

Ahora, llega otro proceso, el de elegir a un papa, un proceso que no es sencillo: implica a multitud de cardenales que se reúnen y votan en secreto una y otra vez hasta que un nombre consigue el apoyo de dos tercios de los elegibles para votar. Pero cuando ocurre esto, en el Cónclave, ya ha habido antes un debate interno sobre los posibles candidatos a suceder al sumo pontífice.

Para responder a esta pregunta, uno puede acudir al libroThe next pope, de Edward Pentin, corresponsal del National Catholic Register, colaborador habitual de EWTN —una red global de Televisión, Radio y Noticias Católicas— y con una extensa trayectoria como corresponsal en Roma. Publicado en 2020, Pentin habla de los 19 cardenales que podrían convertirse en el sucesor del papa Francisco. Ahora, no obstante, el propio Pentin cuenta con una herramienta mucho más completa, en la que no sólo se indica quiénes podrían convertirse en el próximo pontífice, sino que sirve también a los propios cardenales para conocerse entre sí.