Antonio Maestre asegura que el papa Francisco no era de izquierdas: "Era peronista"

Antonio Maestre, periodista y escritor, niega que el papa Francisco fuese de izquierdas, como cree el presentador y conductor de Al Rojo Vivo, Antonio García Ferreras: "Lo que ha hecho es poner en valor algo que estaba en el seno de la iglesia que es la justicia social".

"Pero cuando antes le has dicho que el papa era más de izquierdas que Afra Blanco, he sonreído porque yo creo que no es de izquierdas, sino que era peronista", le dice Maestre a Ferreras, quien le contesta que cree que "el papa era mucho más de izquierdas de lo que él podía verbalizar". Además, bromea: "En Argentina, todo el mundo es peronista, incluso los que creen que no lo son".

Siguiendo con su argumento, Maestre asegura que el papa era peronista, desde el punto de vista político y doctrinal. "Él desde el punto de visto doctrinal era de la teología del pueblo, que era una doctrina diferente a la teología de la liberación, que era de origen marxista".

La teología del pueblo, continua explicando, "la teorizó un argentino y hablaba que el pueblo en Argentina era socialmente peronista y por lo tanto, todo se vinculaba a través de él". En el vídeo podemos ver completa su intervención y explicación.