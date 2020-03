El expresidente de Uruguay habla con Jordi Évole a través de una videollamada sobre la crisis del coronavirus que está afectando al mundo. preguntado por Évole si piensa que estamos en guerra, como han dicho líderes mundiales como Macron, José Mujica afirma que "no": "No estamos en guerra, esto es un desafío que la biología que nos mete para recordarnos que no somos tan dueños absolutos del mundo como nos parece".

"Esta crisis tan mala tiene una cosa buena, llamarnos la atención de que los problemas de otras partes también son nuestros problemas", destaca José Mujica. Por ello, el expresidente de Uruguay pide "combatir el egoísmo que llevamos dentro" para vencer al coronavirus: "Debemos apechugar socialmente entre todos".

Por otro lado, el expresidente de Uruguay muestra su decepción con los líderes mundiales por su inacción para frenar el calentamiento global: "No es un problema ecológico sino político. Nunca el hombre tuvo tantos recursos, capacidad, ni capital" para frenarlo. Vamos a un 'holocausto ecológico' y están haciendo una gigantesca sartén para freírnos", afirma.

El expresidente también manda un mensaje a todas esas personas que están viviendo la cuarentena por coronavirus: "La peor soledad es la que llevamos dentro, es tiempo de meditar. Habla con el que tienes dentro, es tiempo de meditar un poco, mirar por una ventana al cielo y, el que no lo tiene, imaginarlo".

Por último, el expresidente de Uruguay realiza una reflexión en tiempos de coronavirus sobre la vida en la que afirma que "vivir significa gastar el tiempo"en lo que te haga feliz: "Mientras tengas causa para vivir y luchar, no tienes tiempo para estar desencantado y que te coma la tristeza".