La patronal mantiene su 'no' a la ley de amnistía y a los acuerdos de gobierno del PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. En Más Vale Tarde, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se muestra en desacuerdo con la visión del 'Financial Times' sobre la amnistía, considerando "grave" que se pueda "tocar" el poder judicial.

"Lo primero es la igualdad entre los españoles", opina Garamendi, que cuenta que hay inversores extranjeros que le preguntan "qué pasa en España". "No gusta, no está dando confianza. Cuando no se transmite la confianza, las inversiones no llega", explica. Ante las informaciones sobre la paralización por parte de la naviera MSC de una inversión de 90 millones en el Puerto de Valencia, Garamendi considera que estamos ante "noticias muy peligrosas".

"No son buenas noticias, por eso estamos llamando la atención. Acuerdos políticos que se toman sin valorar estos temas puede llevar a que empresas se deslocalicen. Necesitamos estabilidad para que esa noticia no salga. Repsol ha dicho: 'O tengo un espacio especial que me dé estabilidad o es difícil que haga una inversión de 1.500 millones de euros'. Quieren hacerlo, pero necesitan seguridad jurídica", detalla.

En definitiva, Garamendi busca que "todo fluya" para que España "salga adelante". "Hay aspectos de los cuatro acuerdos que nos preocupan y que hablaremos a medida que vayan saliendo, pero nos generan una incertidumbre que no es buena para el mundo de la empresa", sentencia.