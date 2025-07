La hemeroteca retrata a Noelia Núñez (PP) y su discurso de "sacrificio": así presumía de sus (inexistentes) títulos

Noelia Núñez, diputada del PP, ha admitido no tener titulación universitaria, a pesar de que en su currículum figuraban títulos inexistentes. Atribuye esto a una "equivocación" sin intención de engaño. Sin embargo, en un podcast de este mismo año, no corrigió al entrevistador que enumeró sus supuestas titulaciones, presumiendo de su dedicación al estudio. Las redes sociales han rescatado esta intervención tras la polémica sobre su formación. En otros eventos, también evitó aclarar la falta de títulos, como cuando fue presentada como "abogada" en la Universidad Francisco Marroquín. En 2020, Núñez afirmó en Twitter haber estudiado Derecho y Filología Inglesa.

Noelia Núñez ha tenido que admitir que no tiene ninguna titulación universitaria. No llegó a terminar sus estudios porque, dice, en los últimos años ha estado volcada en su carrera política, a pesar de que en su currículum en el Congreso, en el Ayuntamiento de Fuenlabrada y en una universidad privada figuraban supuestos títulos académicos que no tiene. La diputada del PP sostiene que todo se debe a una "equivocación" y que "no ha habido ánimo alguno de engaño" por su parte. Y, sin embargo, la hemeroteca la retrata.

Este mismo año, la vicesecretaria de Movilización y Reto Digital del PP intervenía en el podcast 'El círculo independiente', donde el conductor, Euprepio Padula, enumeró una ristra de supuestas titulaciones de la dirigente 'popular'. Y ella no solo no le corrigió, sino que presumió de que le gusta estudiar y del esfuerzo que ha dedicado a esos estudios: "Me he sacrificado como tantos y tantos jóvenes en este país", llegó a decir.

Las redes sociales han recuperado ahora aquella intervención a raíz de la polémica sobre su formación. "Eres profesora de Ciencias Políticas, además licenciada en Derecho, Filología Inglesa, Ciencias Jurídicas de la Administración Pública... Te has formado bien", la felicitaba el entrevistador. "Profesora no soy", reconocía Núñez, aunque su currículum en la Universidad Francisco Marroquín la presentaba como tal. Sin embargo, evitaba aclarar que tampoco tiene ninguno de los otros títulos mencionados por su interlocutor.

"A mí me han apasionado siempre los idiomas, especialmente inglés, que es la carrera que empecé también en estudios ingleses...", afirmaba en cambio la dirigente 'popular'. El presentador insistía: "Te gusta estudiar". "Me gusta estudiar", confirmaba ella. "Y te has formado, cosa que me alegra mucho", añadía Padula. Y, sin sonrojarse, Núñez contestaba: "Me he sacrificado, como tantos y tantos jóvenes en este país. Y, bueno, pues ahí estamos".

No es la única omisión de este tipo que ha hecho Núñez cuando le hablan de su formación. En otra intervención, esta en la propia Universidad Francisco Marroquín -la misma institución en cuya web aparecía como profesora, aunque ahora su perfil ha sido borrado-, era presentada como "abogada". Ella, tal y como refleja el vídeo que ha recuperado ahora el periodista Antonio Maestre en 'X', tampoco corregía esa presentación.

Y en otro vídeo anterior que ahora ha vuelto a ver la luz, ella misma se definía como "una chica de 27 años que ha estudiado Derecho y Ciencias Jurídicas". Con todo, tampoco es lo único que han recuperado las redes sobre este asunto: en 2020, escribió un tuit en el que respondía a un usuario que le preguntaba específicamente cuál era su "historial académico". "Derecho-CCJJAAPP y Estudios Ingleses (lo que antes de los famosos Grados se conocía como Filología Inglesa)", respondía la ahora vicesecretaria del PP.