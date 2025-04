Javier Cercas, sobre el papa Francisco y su idea de recuperar el "cristianismo de los pobres": "Se necesitarían 15 o 20 papas como él"

"Ha sido un hombre con una visión política del mundo, pero ha sido prudente y ha comprendido que la Iglesia no estaba preparada para los cambios que hay que llevar a cabo", explica el novelista en Al Rojo Vivo.

El papa Francisco (1936-2025) ha muerto este lunes en su residencia de Casa de Santa Marta, en el Vaticano, e los 88 años. Javier Cercas ha repasado en Al Rojo Vivo el legado de los 12 años de Jorge Mario Bergoglio al frente de la Iglesia, que han supuesto una ruptura con los postulados reaccionarios de sus predecesores.

"Cuando fue elegido papa dijo que quería sacar a cristo de la sacristía y ponerlo en medio de la calle, es decir, volver a la Iglesia primitiva", relata el novelista.

"La historia de la Iglesia es la perversión del cristianismo primitivo, el de Cristo", explica Cercas, que asegura que "Francisco ha pretendido recuperar el cristianismo original, el de los pobres".

No obstante, el escritor sostiene que 12 años de mandato no son suficientes para efectuar los profundos cambios que Francisco deseaba: "No ha conseguido llevar a cabo esta revolución, porque se necesitarían 15 o 20 papas para que la Iglesia cambie".

"Ha sido un hombre con una visión política del mundo, pero ha sido prudente y ha comprendido que la Iglesia no estaba preparada para los cambios que hay que llevar a cabo", afirma Javier Cercas para concluir.