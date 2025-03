Wyoming, a Yolanda Díaz, 'La potra de Ferrol': "¿Qué es Sumar?, ¿una coalición, un club de tiempo libre...?

"Yolanda Díaz no se rinde nunca, por eso, cuando acabe con los Presupuestos se pondrá con lo realmente difícil, explicarnos si Sumar es un partido, una coalición, un club de tiempo libre...", reflexiona El Gran Wyoming.

Mientras el ala socialista del Gobierno va preparando el terreno para prorrogar los Presupuestos, tanto a la derecha como a la izquierda del PSOE, siguen presionando para que Pedro Sánchez lleve unas nuevas cuentas al Congreso. "Creo que el Gobierno tiene la obligación de presentar los Presupuestos", destaca Yolanda Díaz, que afirma que "hay que intentarlo": "Yo no me rindo jamás y creo que el Gobierno de España no se debe rendir".

El Gran Wyoming analiza en este vídeo de El Intermedio las palabras de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo: "Ya habéis oído a Yolanda Díaz, 'La potra de Ferrol', un paso atrás ni para coger impulso". "Porque Yolanda Díaz no se rinde nunca, por eso, cuando acabe con los Presupuestos se pondrá con lo realmente difícil, explicarnos si Sumar es un partido, una coalición, un club de tiempo libre...", reflexiona el presentador, que asegura que él cree que "con la cantidad de gente que se le ha ido solo puede ser un movimiento".