La Casa Blanca estudia la legalidad de enviar a estadounidenses a la megacárcel de Bukele

La Casa Blanca explicó este martes que está estudiando la legalidad de deportar a ciudadanos estadounidenses que cometan crímenes graves a la megacárcel para pandilleros de El Salvador, a la que ya han sido enviados decenas de migrantes expulsados de Estados Unidos.

Así lo afirmó la portavoz del Ejecutivo, Karoline Leavitt, el día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, expresara durante una reunión en el Despacho Oval con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, su deseo de encerrar también en esa prisión a estadounidenses. "Es una cuestión legal que el presidente está analizando. Solo lo consideraría, si fuera legal, para los estadounidenses más violentos, atroces y reincidentes, a quienes nadie quiere que vivan en sus comunidades", afirmó Leavitt.

El lunes ante Bukele, Trump expresó su deseó de "ir un paso más allá" y enviar al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador no solo a migrantes supuestamente criminales sino también a estadounidenses. "No sé cuáles son las leyes, pero también tenemos criminales locales y me gustaría incluirlos en el grupo de gente que sacamos de este país", dijo.

No es la primera vez que el republicano habla de expulsar a ciudadanos de Estados Unidos a El Salvador, algo que ha sido rechazado por expertos legales y defensores de los derechos civiles en el país. La idea fue planteada por Bukele en febrero pasado durante una visita del secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, a El Salvador.

El mandatario centroamericano ofreció el CECOT, cuyas condiciones internas han sido criticadas por organizaciones de derechos humanos, para albergar a personas que cometan crímenes en Estados Unidos, tanto extranjeros como ciudadanos estadounidenses.

El pasado 15 de marzo, la Administración de Trump envió al CECOT, sin proceso judicial previo, a 238 venezolanos y 23 salvadoreños a los que acusa de ser miembros de los grupos criminales del Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha.