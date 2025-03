Trump retirará la protección legal a 500.000 migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua

Trump retirará el próximo martes la protección legal a 500.000 migrantes de Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua. La persecución de los migrantes y la militarización de la frontera ha frenado la llegada de migrantes y miles han quedado atrapados en México en su viaje hacia Estados Unidos.

Desde que llegó Trump a la Casa Blanca, la frontera con Mexico está colapsada. Hay decenas de miles de mujeres y hombres sin tener a donde cruzar, por lo que México es un embudo de migrantes. Unos migrantes que viven una situación precaria en sus paies, sobre todo en lo relacionado con el trabajo, tal y como narra Luis Rey García Villagrán, presidente del Centro de Diganificación Humana: "La situación aquí es muy precaria y si algo se publica en redes sociales, se forman largas filas por la escasez de empleo".

Alexander, uno de los migrantes que están en la frontera de México, viene desde Cuba deseando saltar a una América que Trump ha cerrado con doble llave: "Yo soy de Venezuela. No todos somos unas personas flojas, no somos mantenidos. Así como me ven poco a poco me gano mi dinero sin pedirle nada a nadie".

Quien sabe usa las manos, quien puede la cabeza y hay quien solo puede usar su cuerpo. El trabajo sexual es una dolorosa salida cuando no hay puertas para abrir. Una realidad provocada por Trump que deja al borde del colapso a todos aquellas personas que migran buscando una oportunidad.