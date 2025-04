La historia de las fotografías de Leonor en una playa de Uruguay: podrían costar 200.000 euros

La princesa Leonor fotografiada en traje de baño en una playa de Uruguay. Es sin duda la foto del día y la publica la revista "Diez Minutos". En realidad, se trata de un reportaje fotográfico, que fue realizado el 6 de marzo, en el que aparece la hija mayor de los reyes en la playa, durante su tiempo de ocio, con sus compañeros de la Escuela de la Armada donde la princesa está ampliando su formación militar.

El director de la revista, Vicente Sánchez, ha confesado a Más Vale Tarde que no siempre existen este tipo de portadas: "Nunca sabes hasta que punto va a gustar. Estamos muy contentos", admite, matizando que la princesa iba con sus amigos, que no ven nada más en las fotografías y que en ningún momento quieren "jugar" con eso: "En las fotos parece algo más, pero no hay nada".

En esas fotografías que aparecen en el interior de esta publicación podemos ver la princesa, hablando con sus compañeros, agarrada de uno de ellos, o de paseo a la entrada del hotel en el que se alojaban. Se trata, además, de fotos que han sido tomadas muy cerca de la princesa: "Las fotografías se realizaron a 100 metros", explicaba el fotógrafo Raúl García, también en Más Vale Tarde, que había hablado con el autor material de las fotografías.

"Igual pudo hacer 200 fotos y de esas salen unas 60. Después, es la revista la que decide qué fotos publicar", señala García, quien asegura que la persona que realizó esas imágenes es especialista en Casa Real y que, aunque lleva muy poco tiempo en la profesión, ya ha seguido a la princesa en varios de sus viajes. "Y en este viaje de Uruguay, se la jugó", sostenía García.

García se "moja" y da una cifra de lo que pueden haber costado estas imágenes: "Esta foto llegó por 200.000 euros. Y es también lo que yo, más o menos, hubiese pedido por ella. Es una portada histórica, no se hace todos los días y esto es un trofeo para cualquier fotógrafo", admitía este profesional.