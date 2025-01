La "cara de felicidad" de Melania Trump al bailar con un apuesto soldado: "Compárala con la cara de asco que pone al bailar con Donald Trump"

Donald Trump está estos días de celebración y no solo por haber vuelto a la Casa Blanca. El presidente de los Estados Unidos se congratula de llevar 20 años casado con Melania Trump con una escueta y austera publicación de X (la red social anteriormente conocida como X) y nuestros amigos de Aruser@s analizan con atención cada palabra y hablan acerca de su estilo de vida de 'living apart together'.

Sin embargo, pronto el foco de su atención cambia. Alfonso Arús muestra a sus colaboradores y a su audiencia un curioso vídeo en el que puede verse a Melania disfrutando de un baile con un apuesto soldado. Su "cara de felicidad" contrasta con la que normalmente muestra ante los medios.

"Compárala con la cara de asco que pone al bailar con Donald Trump", invita Alfonso Arús. Las tertulianas que hay varios gestos que delatan las intenciones de la primera dama para con este fornido muchacho.