Así criticó el papa Francisco vender armas a Arabia Saudí: "Si armas la guerra allí, la vas a tener en tu casa quieras o no"

Jordi Évole preguntó al papa Francisco por la venta de armas de España a Arabia Saudí. "Me da mucha pena, pero te diría que no es el único gobierno", afirmó el papa, que acaba de morir a los 88 años.

Con motivo del fallecimiento del papa Francisco, recordamos la entrevista que Jordi Évole le hizo en Salvados. En ella, el periodista le preguntó su opinión por la venta de armamento de países como España a a Arabia Saudí y que éste las empleara en una de esas "guerras olvidadas como la de Yemen".

"Me da mucha pena, pero te diría que no es el único Gobierno", afirmó el papa Francisco, que destacó que "no tienen derecho a hablar de la paz".

"Están fomentando la guerra en otro país y luego quieren la paz en el propio", lamentó el papa Francisco, que afirmó que "la vida se las cobra". "La vida, por uno u otro camino se las cobra", insistió el papa Francisco, que destacó que se trataba de la "teoría del boomerang": "Si vas a armar la guerra allí, la vas a tener en tu casa, quieras o no".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de la entrevista de Jordi Évole al papa Francisco en Salvados en 2019.

