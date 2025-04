El papa Francisco, un progresista con 'pero': del "un aborto es un asesinato" al "ya hay demasiado mariconeo"

De izquierdas o no

El papa Francisco moría a primera hora de este lunes en el Vaticano dejando un legado considerado progresista por muchos. Sin ir más lejos, este lunes el autor de 'El loco de dios en el fin del mundo', Javier Cercas, aseguraba en Al Rojo Vivo que su pretensión era "volver al cristianismo de Cristo, que significa volver al cristianismo de los pobres, al cristianismo de los desgraciados".

Un objetivo que, sin embargo, no evitó que Borgoglio haya sido capaz de dejar perlas como aquella en la que sostenía que "un aborto es un asesinato". Palabras de las que se sirvió para equiparar a no pocos médicos con asesinos a sueldo: "Los médicos que se prestan a esto, si me permiten, son sicarios", llegó a afirmar en una ocasión.

Tampoco le tembló el pulso al "confesar" en febrero de 2022 que "debemos acompañar hasta la muerte, pero no provocarla", dejando claro su rechazo a la eutanasia. Para él, "la vida es un derecho, no la muerte, que debe ser acogida, no administrada". Cuestión que formó cierto revuelo, como también sucedió a raíz de un 'desafortunado' comentario durante una reunión privada.

La polémica quedaba servida cuando no dudó en bromear con que "ya hay demasiado mariconeo", en referencia a los seminaristas homosexuales. Por ello, el director de la Santa Sada, Matteo Bruni, tuvo que salir a aclarar que "el Papa nunca tuvo intención de ofender o utilizar un lenguaje homofóbico", por lo que pedía "disculpas a todos los que se sintieron ofendidos o heridos por el uso de una palabra".

En otra ocasión, aseguró que "una cosa es cuando [la homosexualidad] se manifiesta en la infancia" instando a "que hay muchas cosas por hacer por medio de la psiquiatría". Meses después, trataba de matizar estas declaraciones con Jordi Évole. Durante esta entrevista, se excusó en que "cuando la persona es muy joven, muy pequeña y empieza a mostrar síntomas raros, ahí conviene ir y yo dije 'psiquiatra'. En ese momento te sale la palabra que te sale hablando en un idioma que no es el tuyo". Dice que, en realidad, quería decir psicólogo.