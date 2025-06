El juego a dos bandas de Trump en Oriente Medio: se atribuye el mérito de la paz entre Irán e Israel pero no descarta que se reanude el conflicto

¿Por qué es importante? El presidente estadounidense quiere asegurarse en primer lugar de que Irán no volverá a lanzar misiles hacia Tel Aviv, y quiere lograr el compromiso de paz por parte del régimen de los ayatolás por escrito.

Donald Trump pretende erigirse en el pacificador de Oriente Medio. El presidente estadounidense ha acudido a la cumbre de la OTAN en La Haya con ansias de protagonismo, y no ha dudado en atribuirse el mérito del fin de los ataques entre Israel e Irán.

"Están exhaustos. Lucharon con mucha fuerza, mucha saña, mucha violencia", ha dicho el líder republicano ante los medios de comunicación. No obstante, no se ha atrevido a afirmar que esta tregua suponga un fin definitivo del conflicto entre el Estado judío y la República Islámica: "¿Puede volver a empezar? Supongo que algún día sí, quizá pronto".

Por eso, Trump quiere comenzar a atar cabos. Para ello, quiere asegurarse en primer lugar de que Irán no volverá a lanzar misiles hacia Tel Aviv, y quiere lograr el compromiso del régimen de los ayatolás por escrito: "Hablaremos con ellos la semana que viene, con Irán. Quizás firmemos un acuerdo, no lo sé". Además, insiste en que la condición innegociable es que Teherán no disponga de armas nucleares.

Una búsqueda de la paz para la se ha ofrecido el presidente ruso Vladímir Putin, que, según ha confirmado Trump, llamó a la Casa Blanca para ofrecer su mediación con Teherán, aunque fue desestimada: "Me llamó por si necesitaba ayuda con Irán y le dije: 'No, necesito que me ayudes con Rusia'".

Trump se reúne con Zelenski

Para buscar ese fin del conflicto entre Rusia y Ucrania, Donald Trump se ha reunido hoy con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. Un encuentro que ha durado apenas 50 minutos y en el que se han visto las caras por tercera vez desde que el republicano regresó al poder.

Esta vez, según trasladan desde Washington, el tono ha sido muy distinto al de aquella reunión el pasado 28 de febrero en la que Trump acusó a Zelenski de "jugar con la tercera guerra mundial". Ahora, Kyiv ha puesto sobre la mesa propuestas para buscar un acuerdo de paz que han sido tomadas en cuenta por Estados Unidos y que el propio presidente se encargará de discutir con el Kremlin.

"He entendido que le gustaría terminar (la guerra). Creo que es un buen momento para ello. Voy a hablar con Putin para ver si podemos lograrlo", ha asegurado Trump desde La Haya. Unas propuestas con las que buscará el fin del conflicto seis meses después de prometer que lograría la paz "en 24 horas".