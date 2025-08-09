La ola de calor más larga desde 2022 deja a 44 provincias en aviso este domingo

Los detalles Algunas islas del territorio canario seguirán en nivel rojo, entre ellas Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife y Lanzarote, que alcanzará los 45 grados.

La ola de calor que afecta a España persistirá hasta al menos el jueves, con temperaturas extremas que mantendrán en aviso a 44 provincias, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Se esperan máximas de 35ºC en gran parte de la Península y Canarias, superando los 40ºC en el sur y en Canarias, y alcanzando 45ºC en Lanzarote. Las noches serán tropicales, con mínimas que no bajarán de 20ºC en la mayoría del país. El nivel naranja de alerta afectará a varias regiones, mientras que las islas Canarias sufrirán el nivel rojo. Las temperaturas subirán notablemente en el norte de Galicia, el Cantábrico y zonas de Canarias.

Las altas temperaturas durante esta segunda ola de calor del verano no dan tregua y proseguirán achicharrando a los españoles hasta al menos el jueves. Aunque se prevé que el miércoles comenzarán a bajar los grados, existe incertidumbre sobre las próximas jornadas.

De lo que no hay duda es que los altos valores dejarán este domingo en aviso a 44 provincias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La mitad, 22, alcanzarán el nivel naranja, y varias islas canarias seguirán en nivel rojo: Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife.

Se alcanzarán los 35ºC en la mayor parte de la Península y en Canarias, así como en puntos de Baleares. A su vez, se superarán los 40ºC en amplias zonas de la mitad sur de la vertiente atlántica y del archipiélago canario. Ese mismo valor se podrá registrar también en las depresiones del nordeste y puntos del sur de Galicia y de la meseta norte. En Lanzarote se alcanzarán los 45 grados de máxima.

Las mínimas también subirán, en algunos casos hasta en dos grados, dejándonos noches de lo más tropicales en la mayoría del territorio español. Esta ola de calor se ha convertido en la más larga desde 2022 con 11 jornadas consecutivas.

Según la previsión, los avisos por altas temperaturas de nivel naranja estarán en La Palma, La Gomera y El Hierro; Ribera del Ebro de La Rioja; Centro de Navarra y Ribera del Ebro de Navarra; Sierra de Madrid, Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste; Lugo y Ourense; Badajoz y Cáceres; Girona y Lleida; Ciudad Real y Toledo; Ávila, León, Valladolid y Zamora; Cantabria del Ebro; Huesca y Zaragoza; y Córdoba, Jaén y Sevilla.

El pronóstico recoge que las máximas ascenderán en la mitad norte del Mediterráneo, oeste de Andalucía y de Extremadura y, de forma notable, en el norte de Galicia, Cantábrico, alto Ebro y zonas de Canarias. Es por ello que los termómetros no bajarán de 20ºC en la mayor parte del país, exceptuando en el extremo norte peninsular y montañas.