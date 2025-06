El bombardeo de Trump solo habría retrasado el programa nuclear iraní unos meses, según la inteligencia de EEUU

Los daños no serían tantos

El impacto del bombardeo de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares de Irán no habría sido el que Donald Trump está pintando de cara a la galería. Al menos es lo que sugiere un informe preliminar de la inteligencia estadounidense, que señala que el ataque en realidad no destruyó componentes claves del programa nuclear iraní y que probablemente solo lo ha retrasado unos meses.

Así lo avanzan fuentes conocedoras de ese informe, elaborado por la inteligencia del Pentágono, citadas por la cadena 'CNN' y el diario 'The New York Times'. Y el presidente estadounidense no ha tardado en arremeter contra ambos medios, acusándoles de intentar desvirtuar el "éxito" de los bombardeos que ordenó el pasado fin de semana.

El sábado, Washington lanzó un ataque, bautizado como operación 'Martillo de Medianoche', contra las instalaciones nucleares iraníes de Isfahán, Natanz y Fordó. El propio Trump presumió a través de sus redes sociales de que el bombardeo había dado "en la diana", causando "daños monumentales" en esas infraestructuras. "¡Obliteración es un término preciso!", se felicitaba el republicano, que sostiene que las instalaciones quedaron "completamente destruidas".

Sin embargo, no es esto lo que apuntan los informes de inteligencia. De acuerdo con la 'CNN', la evaluación de los daños, si bien preliminar y susceptible de cambiar, apuntaría que el bombardeo no acabó con las reservas de uranio enriquecido del país persa, que habrían sido trasladadas de antemano, y que sus centrifugadoras están, en buena medida, "intactas". Según las fuentes consultadas por dicha cadena, Estados Unidos apenas ha retrasado el avance del programa nuclear iraní unos meses, como mucho.

En similar sentido, 'The New York Times' apunta que, aunque los bombardeos sellaron los accesos de dos de las instalaciones atacadas, no colapsaron sus edificios subterráneos. El rotativo neoyorquino apunta que, si antes del ataque la inteligencia estimaba que Irán tardaría unos tres meses en producir una bomba nuclear, ahora su programa se habría visto retrasado, pero por una cuestión de menos de seis meses.

Enfado monumental de Trump

La Casa Blanca lo niega tajantemente y el propio Trump ha reaccionado de manera furibunda: "Noticias falsas CNN, junto con el fracasado The New York Times, se han unido para intentar degradar uno de los ataques militares más exitosos de la historia. ¡Las instalaciones nucleares de Irán están completamente destruidas!", ha insistido -en un mensaje enteramente en mayúsculas- en su red social de cabecera, Truth

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y el enviado especial de EEUU para Oriente Medio, Steve Witkoff, también han negado los análisis recogidos por ambos medios. "Quien diga que las bombas no fueron devastadoras solo intenta socavar al presidente y el éxito de la misión", ha esgrimido Hegseth, citado por la agencia Efe, mientras que Witkoff tacha la filtración de "traición" y pide que se investigue.